Is het gouden tijdperk definitief over?

‘Inderdaad, wij beleven thans het gouden tijdperk. Eer is voor goud te koop, liefde wordt door goud verworven’, schreef de Romeinse dichter Ovidius bij het begin van de moderne jaartelling.

Sinds mensenheugenis heeft de mensheid een fascinatie voor goud. In de Bijbel dansen de Joden al rond een gouden kalf. Culturen die elkaar niet kenden, zoals de piramidebouwers in Egypte, de Zhou-dynastie in China en de Inca-beschaving in de Andes, koesterden toch dezelfde liefde voor goud. De glans van goud leek op de stralen van de zon die in deze beschavingen werd aanbeden.

En dat is zo gebleven, ondanks het feit dat het een vrij nutteloos metaal is waarvan het grootste deel buiten ieders zicht in kluizen is gestopt. Op goud kon iedereen altijd teruggrijpen als het misging in de wereld – een oorlog, een economische depressie, het wegvallen van het vertrouwen in een munt, een politieke brokkenmaker in het pluche of toenemende inflatie.

Nu is dat alle vijf het geval, maar de goudprijs doet wonderlijk genoeg helemaal niets. Ondanks oplopende inflatie, energietekorten, handelsoorlogen, recessie-angst, pandemieën en de nieuwste commedia dell’arte in Rome zetten beleggers maar geen koers naar een veilige haven: die van goud, zilver en platina.

Integendeel. Begin dit jaar kostte op de wereldmarkt een troy ounce (31,1 gram) goud 1.829 dollar. Donderdag noteerde goud 1.683 dollar per ounce – een daling van 7,9 procent. De goudprijs daalt nu al zes weken achter elkaar – iets wat in twintig jaar niet meer is gebeurd. Met zilver is het nog slechter gesteld. Daar zakte de prijs donderdag naar 18,33 dollar per troy ounce, de laagste prijs in twee jaar.

In 2005 zond VPRO’s Tegenlicht De Dag dat de dollar valt uit. Twee jaar later verscheen Willem Middelkoops bestseller Als de dollar valt. De voorspelling was dat door de schuldenberg de dollar zou crashen en iedereen weer op edelmetalen zou terugvallen. Goudwisselkantoor – een handelsorganisatie die gouden munten, sieraden en baren inkoopt – meldde vorige week dat het aantal transacties in het tweede kwartaal was gestegen met 130 procent.

Maar blijkbaar zijn er nog meer mensen die van hun goud af willen. Zij beleggen hun geld liever in dollarleningen, waarvoor de rente al maandenlang oploopt. In de mondiale wereld van flitskapitaal is goud een archaïsche belegging. Manipulatie van de markten voor edelmetalen wordt als oorzaak gezien. In de VS staan op dit moment handelaren van de bank JP Morgan voor de rechter. Ze zouden zich tussen 2008 en 2016 schuldig hebben gemaakt aan spoofing, waarbij zij koop- en verkooporders in de markt legden om de prijs op te drijven of te drukken in de door hen gewenste richting. Op het laatste moment werden die orders dan geannuleerd. Eerder werden goudhandelaren van Deutsche Bank hiervoor veroordeeld.

Maar de goudmarkt is te groot voor enkele individuen om die naar hun hand te zetten. Beleggers dansen niet meer om de gouden kalf. Ze keren zich telkens met een ander excuus af van goud. Misschien is het gouden tijdperk voorbij, nu iedereen de dollar als goud ziet.