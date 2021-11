Is het eigenlijk een wonder dat Shell na 130 jaar nog Nederlands is?

De kunst van het ‘ontslangen’ van benzinepompen werd door actievoerders in de jaren tachtig al snel verfijnd. Er kon meer schade worden aangericht door de slang uit de pomp te trekken en die aan het begin met een betonschaar door te knippen. Dan sprong de veer ­terug in de pomp. Toen de slangen voor de 100ste keer waren doorgesneden werd het benzinestation met ballonnen en slingers versierd.

De acties tegen Shell vanwege de activiteiten in het destijds door het apartheidsregime geregeerde Zuid-Afrika behoorden tot de omvangrijkste sabotage- en actiecampagnes in de Nederlandse geschiedenis. Behalve het ‘ontslangen’ werd in de Shell to Hell-campagne ook benzinestations in brand gestoken. Ook werd de benzine ondeugdelijk gemaakt door de kraan van het tankstationsgebouw open te zetten en het water met een tuinslang tussen de luchtuitlaat van de ondergrondse tanks te laten lopen. De Wegenwacht moest honderden auto’s helpen die op de vluchtstrook stil waren komen te staan. Bij de Duitse grens verscheen zelfs een waarschuwingsbord voor toeristen: ‘Vorsicht: Möglichts Wasser ins Benzin.’

De verrassing is niet het vertrek van Shell uit Nederland, de verrassing is dat Shell hier na ruim 130 jaar nog altijd zit. Het concern is altijd een steen des aanstoots geweest. Hoewel het bij de oprichting in 1890 onmiddellijk het predikaat koninklijk kreeg, is het nooit als een oranje knuffel door het volk omarmd. August Kessler, die de eerste tien jaar pionierde op Sumatra, klaagde al steen en been over het gebrek aan waardering van het werk uit zijn vaderland. ‘Ik verlies hier alle levenslust, ’t is altijd zorgen, denken, werken, tobben, overleggen, altijd, altijd, nooit rust’, schrijft hij in 1893.

Populair wordt de Koninklijke nooit. Vergeleken met andere concerns als Philips zorgt het oliebedrijf voor relatief weinig werkgelegenheid in het eigen land in verhouding tot de omzet. Hoewel Shell voor 60 procent Nederlands was, verhuisde Kesslers opvolger Henri Deterding naar Londen omdat de Britten meer waardering tonen voor het ondernemerschap en technische universiteiten bereid waren daar ook commerciële vaardigheden bij te brengen. Deterding zou later in opspraak komen vanwege nazi-sympathieën.

Shell werd het lelijke gezicht van het naoorlogse imperialisme toen niemand nog nadacht over de schade van fossiele brandstoffen voor gezondheid en milieu. In 2008 dreigde toenmalig ceo Jeroen van der Veer al met het vertrek van Shell uit Nederland vanwege de woede over de bezoldiging van de topmensen van Shell. Van der Veer verdiende dat jaar zelf 9,4 miljoen euro. Tegen de Volkskrant zei hij dat ‘we normale mensen zijn die ook normaal respect verdienen’. ‘De keuze is aan de samenleving. Of je hebt een hoofdkantoor en neemt op de koop toe dat er een groot aantal mensen hier werkzaam is met hoge salarissen. Of niet.’

Uiteindelijk was het niet het ‘ontslangen’ noch de rituele woede over het salaris dat de doorslag gaf, maar de belastingen.