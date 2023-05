Is het economie-examen slechts vragen naar een mening?

‘Als je twee economen in een kamer zet, krijg je twee meningen. Tenzij een van de twee Lord Keynes is, dan krijg je er drie’, aldus een aan Churchill toegeschreven uitspraak.

Met het vak economie kan men zogezegd alle kanten op. Begin deze maand kwamen Rabo-economen tot de conclusie dat er daadwerkelijk sprake was van graaiflatie, omdat uit de data bleek dat de winsten van bedrijven sneller stegen dan het bbp. Deze week staat in het economenvakblad ESB een stuk waarin wordt gezegd dat de winsten van de grote bedrijven ‘juist zijn gedaald’, ook onderbouwd met data. Zo gauw de ene econoom iets roept, is er een ander om dat te weerleggen.

de auteur Peter de Waard is journalist en columnist van de Volkskrant, gespecialiseerd in financieel-economische onderwerpen. Onlangs verscheen van zijn hand Het geheim van Beursplein 5, over de Amsterdamse beurs. Columns reflecteren niet per se de mening van de redactie.

Uit een peiling van dezelfde ESB onder Nederlandse economiedocenten eerder deze maand bleek de grote verdeeldheid onder de vakbroeders. Zo vond 49 procent dat de Nederlandse staatsschuld best hoger mag zijn dan de de vastgelegde 60 procent van het bbp, 51 procent was het daarmee oneens. ‘Docenten zijn het onderling niet eens over de gewenste hoogte van de staatsschuld, over het gewenste mandaat van de Europese Centrale Bank en over de wenselijkheid om de accijnzen op benzine, diesel en lpg te verlagen’, aldus de ESB. Dat is pijnlijk omdat de drie onderwerpen onderdeel zijn van het examenprogramma. Ieder jaar legt ongeveer de helft van alle examenkandidaten op havo en vwo het examen af in het schoolvak economie.

De ESB deed de peiling onder de docenten, omdat het meestal hoogleraren zijn die ‘op afstand’ een mening geven over het economie-onderwijs. Uitgesproken kritisch over de examenstof is bijvoorbeeld de onlangs met emeritaat gegane hoogleraar Lans Bovenberg die wel wordt gezien als Nederlands invloedrijkste econoom. Hij noemde eerder het vak economie op de middelbare school een soort bezigheidstherapie, omdat daarbij te veel wordt uitgegaan van de homo economicus, de rationele mens die alleen met zijn eigen belang bezig is. Hierdoor zouden de leerlingen tot egoïsten worden opgeleid.

Maandag kraakte hij in een opiniebijdrage in het FD de eindexamens economie op het vwo. Daarbij zou de ECB als incompetent worden afgeschilderd, omdat die niet in staat zou zijn de inflatie te beheersen. ‘Dit schaadt het vertrouwen van de leerlingen in competent en geloofwaardig monetair beleid en in het belang van economie als schoolvak’, aldus Bovenberg.

Vele jaren bekritiseerden hoogleraren de teloorgang van de macro-economie – de modellen die de groei, inflatie, werkloosheid, kapitaalstromen en investeringen proberen te voorspellen – in het curriculum. Sinds de coronapandemie is die weer terug in de lesstof. Maar dat neemt de kritiek niet weg, zoals blijkt uit het stuk van Bovenberg.

Economie is volgens sommigen een belangrijker vak dan Nederlands, waarover nu zoveel te doen is. Alleen zijn de beoefenaren er meester in elkaars theorieën om zeep te helpen. Tot verdriet van Churchill en de examinandi.