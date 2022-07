Is het de plicht van rijken meer kinderen te krijgen?

Nu de clowns in het Witte Huis en op Downing Street verdwenen zijn, moet Elon Musk (51) in zijn eentje de pias uithangen. Afhankelijk van de koers van het aandeel Tesla is hij soms de rijkste van de wereld, soms de op één na rijkste en soms de op tien na rijkste. Hoe dan ook is hij ongekend rijk.

Musk heeft zijn plannen voor de overname van Twitter laten varen. Daarvoor in de plaats heeft hij zich ontpopt tot de God die in het bijbelboek Genesis tegen Noach en zijn zonen zegt ‘gaat heen en vermenigvuldigt u’.

Musk vindt niet dat een aarde met 7 miljard inwoners overbevolkt is en dat daarmee het ecosysteem te gronde wordt gericht. Integendeel, het grote probleem is dat er veel te weinig mensen zijn. Er zou een veelvoud van die 7 miljard kunnen wonen - 14, 21, 35 miljard? - die allemaal kunnen worden gevoed, een huis met een tuintje mogen hebben en ook nog een Tesla rijden en naar Mars reizen.

Vorige week maakte hij bekend dat Tesla een grotere bijdrage zal geven aan de kinderopvang van het personeel. Nu al biedt Tesla als secundaire arbeidsvoorwaarde zijn werknemers 40 duizend dollar voor ivf-behandelingen en 25 duizend dollar voor donorschap of draagmoederschap. En het heeft riante zwangerschap- en ouderschapsverlofregelingen.

Musk maakt er ook persoonlijk werk van meer bewoners op de wereld te zetten. Bepaald monogaam is hij daar niet bij. Vorige week werd bekend dat hij een tweeling heeft verwekt bij een van zijn naaste medewerkers. Shivon Zilis, voormalig directeur bij Tesla en nu directeur bij Musks dochtermaatschappij Neurolink dat zich bezighoudt met chiptechnologie voor hersenimplantaten. De tweeling werd vorig jaar geboren, maar pas in april hebben Musk en Zilis allebei bij de rechtbank een verzoek ingediend om de kinderen de achternaam te geven van de vader. In totaal heeft Musk - zover bekend - tien kinderen gekregen, waarvan er een jong is overleden.

Musk roept al jaren dat ‘onderbevolking’ een groter probleem is dan overbevolking. Door de daling van het geboortecijfer zal de menselijke beschaving afbrokkelen. Musk gelooft niet in langer leven als alternatief voor nieuwe geboorten. Oude mensen veranderen niet meer van gedachten. ‘Als we het eeuwige leven zouden krijgen, leidt dat tot een zeer verstarde samenleving waarin nieuwe ideeën zich niet kunnen ontplooien.’

Hij vindt het een morele plicht van rijkere mensen om meer dan twee kinderen te verwekken. Nu hebben juist de mensen die zich het best nageslacht kunnen permitteren de minste kinderen. Stijging van de welvaart moet leiden tot meer in plaats van minder kinderen. Het ontbreekt er nog maar aan dat Musk twee kinderen verplicht wil stellen voor modale inkomens, drie voor twee keer modaal, vier voor inkomens boven de ton en acht voor miljonairs.

Misschien heeft Musk meer invloed dan de paus van Rome en worden grote gezinnen weer net zo modieus als tijdens de hoogtijdagen van het Rijke Roomse Leven, te beginnen bij de rich & famous. Zelf ligt hij nu twee kinderen voor op mede-clown Boris Johnson.