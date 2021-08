Is het belastingstelsel eerlijker en simpeler te maken met vier tarieven?

Albert Einstein, de grootste wetenschapper in de wereldgeschiedenis, vond de uitleg van belastingstelsels de moeilijkste opgave in de wereld. ‘Het invullen van de belastingaangifte is te ingewikkeld voor een wiskundige. Daar heb je een filosoof voor nodig’, zei hij.

Het is ook niet zo vreemd dat de Belastingdienst zich zo vaak verslikt. Die moet de aangiftes beoordelen zonder verplichte kennis van de relativiteitstheorie. Eens in de zoveel decennia wordt er een commissie benoemd die het hele stelsel moet slopen en simplificeren. Maar in de jaren daarop creëert de politiek weer zoveel wijzigingen en uitzonderingsbepalingen dat het weer een labyrint wordt waarin zelfs Einstein verdwaalde.

Gezien de schandalen van de afgelopen tijd, waaronder de toeslagenaffaire, is het weer tijd het stelsel terug te zenden naar de tekentafel. Moeilijk hoeft het ook niet te zijn. Een belastingstelsel van vier tarieven voor de directe belastingen is tamelijk eenvoudig: voor de inkomsten tot 15 duizend euro 0 procent, voor die van 15 tot 30 duizend 15 procent, voor 30 tot 50 duizend 35 procent en daarboven 50 procent. En diezelfde tarieven zouden ook moeten gelden voor een vermogensaanwasbelasting en erfbelasting. Wie de waarde van zijn box 3-bezittingen in een enkel jaar met bijvoorbeeld 100 duizend euro ziet toenemen vanwege de enorme stijging van aandelenkoersen, bitcoins of vastgoed, betaalt daarover 34.250 euro belasting. Wie als arme spaarder van nu niets verdient, hoeft ook niets te betalen. Maar als de rente weer oploopt tot 8 procent, dan wacht over een spaarsaldo van 1 miljoen ook een flinke belastingclaim.

En voor de erfbelasting zou hetzelfde moeten gelden: over een erfenis van 100 duizend euro is 34.250 euro belasting verschuldigd, over een erfenis van 1 miljoen 484.250 euro en over een van 10 miljoen 4.984.250 euro.

In één klap wordt hiermee ook een einde gemaakt aan de groeiende inkomens- en vermogensongelijkheid. Exorbitant zijn de belastingtarieven historisch gezien niet. In de jaren na de Tweede Wereldoorlog golden voor de hoogste schijven van vermogens en erfbelasting in vele landen al tarieven van 90 procent. Toen durfden politici nog te herverdelen.

Er zit een addertje onder het gras: de grenzeloze wereld. Mensen kunnen hun inkomens, hun vermogens en hun erfenissen in buitenlandse belastingparadijzen in veiligheid brengen. Daarom is internationale samenwerking nodig. Gelukkig lijkt daar binnen de G7 of G20 een begin mee te worden gemaakt.

In veel landen is ook links weer in opmars of hebben linkse partijen, zoals in Nederland (PvdA), Duitsland (SPD), België (PS en sp.a, nu Vooruit) een vinger aan de pols. Maar ook middenpartijen en zelfs rechtse partijen hebben er belang bij dat een einde wordt gemaakt aan de groeiende oneerlijkheid en belastingvlucht. Anders zijn het de populisten die profiteren van de afgunst die hierdoor wordt veroorzaakt.

Dat zou Einstein in 2021 graag uitleggen.