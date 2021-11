Is hebzucht de echte oorzaak van de loonkloof tussen mannen en vrouwen?

Voor wie in de bijbel gelooft is er elke dag een heilige, voor wie in de Enkhuizer Almanak gelooft is er elke dag een weerspreuk, en voor wie met zijn tijd meegaat is er elke dag een idealistisch doel – van de Dag voor de glimlach tot de Dag van de vluchteling. Vandaag 10 november zijn er zelfs twee: de Dag van de mantelzorg en de Dag van (on)gelijke betaling.

Die laatste is bedoeld om erbij stil te staan dat vrouwen nog altijd onderbetaald worden in vergelijking met mannen. En waarschijnlijk is dat probleem voorlopig onoplosbaar. Begin deze maand verscheen het boek Career and Family over de al 150 jaar durende strijd van vrouwen voor een gelijke beloning. Professor Claudia Goldin (75) die volgens velen de Nobelprijs voor Economie werd onthouden ten faveure van de halve Nederlander Guido Imbens en twee Amerikanen, concludeert daarin op grond van het grootste data-onderzoek ooit dat ‘vrouwen zelfs fors lager betaald zouden worden als zij in de loop van deze eeuw de specialisten en artsen zouden worden en mannen de verpleegkundigen’. In de VS wordt haar boek als even baanbrekend, vitaal en doorwrocht gezien als Thomas Piketty’s Kapitaal van de 21ste eeuw uit 2013.

In Nederland is de inkomenskloof tussen mannen en vrouwen 38 procent, hetgeen vooral een gevolg is van dat vrouwen hier veel vaker parttime werken. Geschoond voor het minder aantal uren zou de kloof 14 procent zijn. In de VS, waar Goldin al vijftig jaar onderzoek doet, is die 20 procent.

Goldin zegt dat deze inkomenskloof niet wordt veroorzaakt doordat vrouwen slechter betaald worden voor hetzelfde werk, noch door het feit dat vrouwen minder kansen hebben op beter betaalde banen. De belangrijkste oorzaak voor de ongelijkheid in betaling is hebzucht. De arbeidsmarkt geeft de hoogste beloning aan mensen die bereid zijn lange en onvoorspelbare werkweken te draaien, zoals bij banen in de accountancy, de advocatuur en het bankwezen. En huishoudens kiezen er in rationeel overleg voor dat mannen juist die lucratieve maar onregelmatige functies doen. Zelfs als vrouwen alle belangrijke functies zouden bezetten, zou hoogstens eenderde van de loonkloof verdwijnen.

Zij druist daarmee in tegen de overtuiging van veel feministen dat de kloof is gebaseerd op vooroordelen en loondiscriminatie die met wettelijke breekijzers zoals quotumregelingen moeten worden aangepakt. ‘In huishoudens met kinderen is er de rationale reactie dat de ene ouder zich specialiseert in een lucratief hebzuchtig beroep en de ander – en dit is meestal de moeder – de prioriteit geeft aan de kinderen. En ouders zullen altijd kiezen voor een zo hoog mogelijk inkomen, in plaats van een inkomen waarbij ze evenveel verdienen om allebei dezelfde tijd in de kinderen te kunnen steken.’ De loonkloof is het resultaat van de eigen economische keuze van ouders.

Goed als op de Dag van de ongelijke betaling hier ook op wordt gewezen.