Is handel in excuses ook Het Verhaal van Nederland?

In het tv-programma Het Verhaal van Nederland toonde acteur Daan Schuurmans vorige week hoe de Romeinen van Julius Caesar hier kwamen en de Germaanse stammen afslachtten. Het was nogal bloederig in beeld gebracht. Mannen, vrouwen en kinderen werden met speren en zwaarden doorklieft. ‘Caesars grootste massamoord’, noemde Schuurmans het. De namen van hele stammen werden uit de geschiedenis gewist, een modelvoorbeeld van genocide.

Met rubberen laarzen stond Schuurmans ergens bij het Brabantse Kessel te vertellen dat hier allerlei wapentuig, munten en botten waren gevonden. Bewijzen genoeg, meldden hoogleraren die er verstand van hadden. En een deel van de mannen werd ook in slavernij weggevoerd, waarmee Caesar zich persoonlijk verrijkte.

Vlak daarvoor waren in het NOS Journaal beelden vertoond van schuldbewuste bestuurders van De Nederlandsche Bank (DNB) die rekenschap wilden afleggen voor het aandeel van hun verre voorgangers in de koloniale slavernij en een passend gebaar wilden maken. Volgens een onderzoek van de universiteit van Leiden kwam het startkapitaal van DNB 208 jaar geleden voor een deel van ondernemers met directe belangen in de plantageslavernij. En na de oprichting verleende DNB diensten aan handelshuizen die bij de slavernij betrokken waren.

President Klaas Knot zei dat de bevindingen van het onderzoek ‘behoorlijk stevig zijn binnengekomen’. De gemeente Amsterdam maakte vorig jaar bij monde van burgemeester Femke Halsema al excuses voor het aandeel van de stad in de instandhouding van de slavernij. De Nederlandsche Bank nog niet, net als de staat die zich tot nu toe beperkt tot spijtbetuiging.

Uiteraard kunnen daar best nog excuses bij. Rutte heeft zich al zo vaak geëxcuseerd dat eentje meer of minder niet meer uitmaakt. Maar misschien vreest hij de financiële gevolgen. De excuses in de toeslagenaffaire en de Groningse gasschade gaan gepaard met een gepeperde rekening. En als excuses worden gemaakt over de slavernij kan die nog weleens veel hoger uitvallen. Nederland profiteert er nog altijd van. De rijkdom die het land nu nog geniet, is deels gebaseerd op het koloniale verleden en het slavenverleden. Nederland heeft 612 ton goud in de kluizen liggen, hetgeen meer is dan alle Afrikaanse landen samen.

Dat DNB aarzelt – de bewaker van al dat goud – is zo vreemd nog niet. Die zou weleens al zijn goud kwijt kunnen raken. Veel landen staan ook onder druk om roofkunst terug te geven, zoals Groot-Brittannië de friezen van het Parthenon in Athene, de Elgin Marbles.

Maar als rekenschap over het verleden wordt afgelegd, kan Nederland misschien ook Italië, Spanje, Frankrijk, Duitsland en Groot-Brittannië aanspreken. De Italiaanse president Sergio Mattarella kan alvast excuses maken voor de gedragingen van de Romeinen tegen de Germaanse stammen in het land van Maas en Waal. Daan Schuurmans is nog maar gevorderd tot het jaar 300, dus misschien blijkt de komende weken dat er nog veel meer te halen is. Dan kan Nederland als handelsnatie gewoon weer wat doorgeven en worden alle rekeningen uit het verleden vereffend. Handel is eigenlijk Het Verhaal van Nederland.