Is geen enkele markt zo gemakkelijk op het verkeerde been te zetten als die in gebakken lucht?

In juli 2005 verstuurden twee bedriegende beleggers een persbericht naar het ANP over ‘verregaande gesprekken’ tussen telecombedrijven Versatel, Deutsche Telekom en investeerder Talpa over een samengaan. Vlak daarvoor had het tweetal een aantal callopties – opties waarmee op een koersstijging wordt gegokt – gekocht op het aandeel Versatel met een looptijd van vijf dagen. Het ANP plaatste het bericht zonder verificatie. De volgende ochtend schoot de koers van Versatel omhoog en explodeerde de waarde van de opties, ondanks de ontkenningen van het bedrijf. De twee liepen voor even binnen. Maar al snel kwam de aap uit de mouw en konden de daders, die sporen hadden achtergelaten op het internet, worden opgepakt.

Tegelijkertijd slaagde een speculant in de VS erin een vals persbericht via Bloomberg te verspreiden dat ict-bedrijf Emulex in zwaar weer was geraakt en dat de ceo was ontslagen. De koers kelderde met 60 procent. Het persbericht bleek het werk te zijn van een medewerker van het bedrijf die het in de nachtdienst had opgesteld vlak nadat hij short was gegaan – een verkooptransactie op termijn waarin gegokt wordt op een koersdaling – in zijn eigen bedrijf. Ondanks het feit dat hij een bankrekening onder een valse naam had gebruikt en de transactie liet lopen via een casino in Las Vegas wist de FBI hem al snel te ontmaskeren.

De grote pakkans heeft oplichters niet doen afschrikken. Maandag slaagde een onverlaat in de VS er in een persbericht wereldwijd te verspreiden dat de Amerikaanse winkelgigant Walmart in de toekomst betalingen met de cryptomunt Litecoin zou accepteren. Meteen steeg de waarde van Litecoin, een van de tien meest gebruikte cryptomunten, met

33 procent. Het persbericht met een quote van de ceo leek zo authentiek en was zo ingenieus opgesteld dat het door iedereen werd overgenomen waaronder ook Nederlandse financiële ites. Zelfs Reuters, het meest betrouwbare persbureau in de wereld, en CNBC, ‘wereldleider in zakennieuws en verslaggeving van financiële marketing’, namen het bericht over. Binnen een uur moest iedereen het terugnemen, nadat Walmart liet weten dat er niets van waar was. De koers van Litecoin kelderde en de zoektocht naar de dader of daders – vermoedelijk mensen die deze munt hebben en een snelle slag probeerden te slaan – begon.

De mens laat zich gemakkelijk belazeren, de speculerende mens nog gemakkelijker en de cryptogokker het gemakkelijkst. Die gelooft in gebakken lucht. Elke flinter nieuws over de doorbraak van de crypto in het normale betalingsverkeer wordt voor waar aangenomen. Bitcoin, de grootste van de cryptomunten, vloog begin dit jaar omhoog toen Tesla-baas Elon Musk aankondigde de munt te zullen accepteren. In mei kwam hij daarop terug, omdat het delven van bitcoins een energieverslindende sport is en Musk zich graag als groene entrepreneur profileert. De koers kelderde.

Maar leergeld is nog niet betaald, noch door gokkers noch door de financiële media.