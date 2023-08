Is extra pensioen storten op een geblokkeerde rekening wel altijd gunstig?

De nieuwe pensioenwet maakt het mogelijk om op zelf pensioen op te bouwen op een spaar- of beleggingsrekening. Is dat altijd handig, en hoe pak je het aan?

Er is een nieuwe pensioenwet aangenomen. Een van de voordelen is dat je vanaf dit jaar meer individueel pensioen kunt opbouwen. Je stort een bedrag op een spaar- of beleggingsrekening. De rekening is geblokkeerd totdat je met pensioen gaat, dus eerder kun je er niet aan komen.

Het is een voordeel dat je deze geblokkeerde rekening niet kunt plunderen. Je komt dan niet in de verleiding om een nieuwe auto te kopen, terwijl je na je pensionering niet genoeg hebt om naar een restaurant te gaan.

Zorg er wel voor dat je het inkomen voldoende spreidt over je hele leven. De Belastingdienst stimuleert dat. Grofweg kun je stellen dat je als AOW’er met een inkomen tot 41 duizend euro bruto per jaar minder belasting betaalt dan een werknemer. Op mijnpensioenoverzicht.nl kun je gemakkelijk opzoeken hoe hoog je verwachte pensioen zal worden en hoeveel je tot nu tot hebt opgebouwd.

Reinout van der Heijden is hoofdredacteur van de Geldgids.

Een individuele pensioenrekening is een uitkomst voor mensen met weinig pensioen. Zij kunnen de inleg aftrekken van de belasting en hoeven geen vermogensheffing te betalen over het tegoed op de pensioenrekening. Het belastingvoordeel is maar tijdelijk, want bij de uitkering betaal je over alles inclusief rendement inkomstenbelasting. Het is dus geen voordeel, enkel uitstel.

De belastingaftrek is niet onbeperkt. Op de website van de Belastingdienst staat een rekenhulp waarmee u kunt vaststellen hoeveel u dit jaar mag inleggen. Er staat een link naar die rekenhulp onderaan de pagina belastingdienst.nl/lijfrente. Om dit te kunnen invullen, heeft u de aangifte over 2022 nodig en eventueel het jaarlijkse overzicht van uw pensioenfonds. Probeer het eens. Het zal u verbazen hoeveel u mag dit jaar mag storten.

Voor zelfstandigen is pensioen opbouwen minder gunstig dan voor werknemers. Zij betalen namelijk over hun inkomen 5,4 procent premie zorgverzekeringswet, die bij werknemers door de baas betaald wordt. Over het uitgekeerde pensioen betaal je ook 5,4 procent premie zorgverzekeringswet. Zelfstandigen betalen dit dus dubbel. Dat is heel oneerlijk. In 2018 heeft de Hoge Raad deze dubbele heffing voor ondernemers geschrapt, maar die uitspraak ging alleen over de fiscale oudedagsreserve. Inmiddels is de fiscale oudedagsreserve afgeschaft en kun je alleen nog individueel pensioen opbouwen via lijfrentes. De Tweede Kamer heeft verzuimd om de dubbele heffing voor lijfrentes ook ongedaan te maken.

Laat u zich als zelfstandige hierdoor niet afschrikken, als u weinig pensioen heeft. Ik roep bij deze politieke partijen op om een einde te maken aan deze dubbele heffing. Neem het op in het verkiezingsprogramma.

Er is een groep voor wie extra pensioen storten onvoordelig is. Bij een hoog pensioen kan de belastingheffing tot 60 procent oplopen. Bij een pensioeninkomen tussen 41.000 en 53.000 euro bruto per jaar heb je namelijk last van de verlaging van de algemene heffingskorting (3 procent) en de ouderenkorting (15 procent). In combinatie met de premie zorgverzekeringswet en de inkomstenbelasting (37 procent) blijft er van iedere duizend euro aan extra pensioen netto maar 395 euro over.

