Is er voor Italië een nieuwe Caesar te vinden?

Wat Italië mist is een Mark Rutte, een premier die verschoond blijft van bizarre seksuele escapades, alle tegenslagen en leugentjes weglacht en zich meteen vastketent in ’t Torentje als er weer een coalitiepartij stennis maakt.

Italië is toe aan de 133ste regering in 161 jaar geschiedenis. In dat opzicht is de val van de regering van Mario Draghi amper nieuws, laat staan een groot drama. Het zou pas echt verrassend zijn als een premier in Rome de hele rit uitzit. De meesten overleven niet eens hun inwerkperiode.

Maar de val van de regering Draghi komt wel op een heel ongelukkig moment. De premier gooit de handdoek in de ring, net nu zijn vorige werkgever van inflatiebestrijding een hoofddoel heeft gemaakt. Donderdag verhoogde de ECB de rente met liefst een half procentpunt. En dat is voor een land met een schuld van bijna 2.800 miljard euro even onaangenaam nieuws als een sprinkhanenplaag voor een akkerbouwer.

Draghi had een ambitieus hervormingsprogramma om financieel orde op zaken te stellen. Maar dat kan in de Romeinse vuilnisbak. En dat betekent dat hedgefondsen met diepe zakken en grote hefbomen verlekkerd kijken of ze in het zuiden van Europa een slag kunnen slaan. Het is een stuk gemakkelijker een land naar de afgrond te duwen als het politiek instabiel is. De rente op de Italiaanse staatsobligatie is al opgelopen tot 3,52 procent tegen 1,3 procent op de Duitse staatsobligatie. Dit renteverschil – spread – is een reden om nu een stormbal te hijsen.

Draghi kon in zijn rol als president van de ECB de vorige eurocrisis bezweren met de toverformule whatever it takes. Maar voor de huidige president Lagarde is dat een holle frase, omdat zij op vele fronten moet strijden: enerzijds tegen inflatie en anderzijds tegen een recessie. Die twee doelen gaan al nauwelijks samen. En dan moet zij ook nog voorkomen dat Italië de muntunie in haar voegen doet kraken.

Maar aan creativiteit is in Frankfurt geen gebrek. Nu een verbale bezweringsformule à la Draghi niet werkt, is een zoveelste bazooka ontwikkeld: het Transmissie Protectie Instrument, oftewel anti-fragmentatie-instrument, dat kan worden ingezet als de renteverschillen tussen eurolanden tot ‘wanordelijke marktomstandigheden’ leiden. En met dat doel kan iedereen alle kanten op.

Er is de eurozone veel aan gelegen Italië in een veilige haven te slepen. Het land is een politieke commedia dell’arte, maar economisch staat het er minder slecht voor dan iedereen denkt. Italië heeft een handelsoverschot, hoewel dat door de scherp stijgende energieprijzen in gevaar kan komen. Het is een crediteurennatie, hetgeen betekent dat het meer vorderingen heeft op het buitenland dan andersom (oftewel: de Italiaanse schulden zitten vooral bij de ECB en eigen burgers). En het is een van de zes landen aan de basis van de Europese gedachte.

Kortom, het is een land waar alleen een goede leider ontbreekt, die niet op corruptie wordt betrapt en met geen stok is weg te krijgen. Misschien is Rutte de nieuwe Caesar. Alleen de uitspraak veni vidi vici is genoeg.