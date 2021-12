Is er geen volkseconoom meer die wil opstaan tegen Sinterklaas?

Nu het geld niet op kan, zou het kabinet meteen ook tientallen andere Rembrandts kunnen opkopen. Hij blijkt zo’n 300 schilderijen te hebben gemaakt waarvan Nederland er na de laatste aankoop nog maar 45 heeft. Nu de Rothschilds het geen goede belegging meer vinden, zullen anderen er ook wel vanaf willen.

Misschien moeten de slachtoffers van de toeslagenaffaire en Groningse gaswinning niet alleen schadeloos worden gesteld, inclusief gederfde rente. Uit de geldberg zouden ze ook een royale vergoeding moeten krijgen voor de emotionele schade. Mogelijk kan er een compleet nieuw villadorp of kleine stad voor ze worden gerealiseerd, met Pieter Omtzigt als burgemeester.

Ook voor andere fouten van Rutte, zoals de verhuurdersheffing en het leenstelsel voor het onderwijs, zou compensatie moeten komen. Rekeningen uit het verleden kunnen worden vereffend, ook uit het pre-Ruttetijdperk. Mannen die in de jaren zeventig en tachtig de pech hadden verplicht in militaire dienst te moeten, zouden een claim kunnen indienen. Zij werden benadeeld ten opzichte van leeftijdgenootjes die vrijgesteld waren. En de gedupeerden die de afgelopen jaren inteerden op het spaargeld, moeten compensatie krijgen voor de opgelegde vermogensrendementsheffing in box 3 van de inkomstenbelasting.

Het sinterklaasakkoord van Rutte IV kan best wel wat royaler. Nederland kan gemakkelijk 300 miljard bijlenen. Qua overheidsschuld in procenten van het bbp blijft het dan nog onder dat van België en zelfs ver onder dat van Frankrijk of Italië.

En er is geen haan die ernaar kraait. Toen Wiegel Den Uyl in de hoek dreef met de inmiddels klassieke opmerking ‘Sinterklaas bestaat, hij zit daar’, baseerde hij zich op een schrijfsel van volkseconoom Jan Pen, een BN’er avant la lettre die de vloer aanveegde met het linkse programma Keerpunt ’72. Pen, zelf PvdA-lid, schreef: ‘Alle kiezers wordt honing om de mond gesmeerd. Sint pakt uit alsof het niet op kan. Het is bij elkaar geschreven door een stelletje gewetenloze reclamejongens. Gewetenloos - ik zeg het na koele overweging. Want hier wordt de democratie ondermijnd. Hier worden de mensen opgevoed in de politiek van de illusie: Sinterklaas bestaat. Hier wordt een solide grondslag gelegd voor politieke vervreemding en politiek extremisme, tezamen ook wel polarisatie geheten.’

Anno 2021 bestaan geen volkseconomen meer die waarschuwen voor een sinterklaasbeleid. In de kletsende klasse die nu op televisie komt - Diederik Gommers, Sven Kockelmann, Saskia Belleman en Wouter de Winther - bevindt zich geen enkele econoom. Blijkbaar is het Nederlandse economenvolk verbaal niet sterk genoeg, laat staan dat ze, zoals Maarten van Rossem of Johan Derksen, gezegend zijn met kwinkslagen .

Daardoor is er niemand die publiekelijk durft te beweren dat het nieuwe kabinet te veel uitgeeft. Rutte IV wordt nu alleen aangevallen vanwege het feit dat het de stijging van de zorgkosten voor 5 miljard euro indamt. Dat is goed voor 33 Rembrandts.