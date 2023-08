Is er een sluiproute voor een overval op een beursfonds?

Het was een overval. Alleen was de overvaller genodigd. Vorige week maakte Exor - het financiële speeltuig van de Italiaanse familie Agnelli - bekend een belang van 15 procent te hebben verworven in Philips.

Niemand had het zien aankomen, behalve enkele Philips-bonzen die op voorhand waren ingelicht en de overvaller als bondgenoot in slechte tijden omarmden. Maar de markt wist van niks. En dat lijkt in strijd met de regelgeving die bepaalt dat een grootaandeelhouder zich al moet melden als er een belang van 3 procent is verworven. En dat opnieuw meldingen moeten worden gedaan als de grenzen van 5 en 10 procent zijn overschreden.

Niemand kan op één dag 132 miljoen aandelen die nodig zijn voor een belang van 15 procent, kopen. Van het fonds Philips worden op de beurs hoogstens per dag twee tot drie miljoen aandelen verhandeld.

Wie niet meldt, hangt een boete van vijf miljoen euro boven het hoofd. Maar Exor waste de handen in onschuld. Het eigen belang lag met 2,99 procent onder de grens. Voor de rest had Exor de zakenbank Goldman Sachs ingeschakeld die de ontbrekende 12,11 procent binnenharkte bij de eigen grote klanten zoals pensioenfondsen.

Hoogtijdagen van graaikapitalisme

De meldingsplicht dateert uit de hoogtijdagen van het graaikapitalisme in de jaren negentig toen overvallen op beursbedrijven schering en inslag waren. Steenrijke individuen kochten stiekem via de beurs aandelen op van ondernemingen die in hun ogen ondergewaardeerd waren. Als ze een zo groot belang hadden dat ze de dienst konden uitmaken - 50 procent plus één aandeel - sloten ze de slechtste onderdelen af, stripten de rest van de toko en verkochten die aan de hoogste bieders. De beruchtste overval was die op de Amerikaanse voedings- en tabaksmultinational RJR Nabisco waarover de film Barbarians at the Gate (Barbaren aan de Poort) werd gemaakt.

Toen dit overwaaide naar Nederland, greep de wetgever in met de Wet Melding Zeggenschap. Sinds die tijd weten beursfondsen tijdig wie snode plannen zou hebben. En andere aandeelhouders weten dat iemand bezig is een belang op te bouwen waardoor de koers stijgt. Dat heet transparantie. Zo is bekend dat de Tsjechische miljardair Daniel Křetínský al drieënhalf jaar bezig is fasegewijs een belang in PostNL te kopen. Inmiddels heeft hij meer dan 30 procent.

Maar Exor omzeilde de meldingsplicht. De Italianen lieten Goldman de stukken tegen vergoeding van een premie lenen van grote beleggers. Bij deze leenconstructie verhuist ook het juridisch eigendom. Vervolgens werden die afgelopen zondag doorgeplaatst bij Exor. De ‘shortpositie‘ die Goldman daarop kreeg - ooit moeten de aandelen aan hun klanten worden teruggegeven - is via een calloptieconstructie (een recht om aandelen te mogen kopen tegen een vaste prijs) afgedekt.

Het grote voordeel was voor Exor dat de koers door eerdere meldingen niet op voorhand was geen stijgen. Maar deze sluiproute is dan misschien niet in strijd met de letter van de wet, maar wel met de geest.

Gelukkig is Philips in zijn sas met de grootaandeelhouder. Maar als het een ongewenste overval was geweest, zou iedereen in vennootschapsland op zijn achterste benen hebben gestaan.