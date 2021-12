Is een totale economische blokkade van China en Rusland mogelijk?

Alles is relatief. Niet alleen de hoofddoekrel rond de Meilandjes en de uitstoot van Paks bij Tata in IJmuiden, maar zelfs corona.

De Financial Times opende zaterdag de krant met het nieuws dat Rusland in 2022 Oekraïne wil gaan veroveren. Op zondag was het belangrijkste nieuws op de site dat China bezig is met oefeningen voor een invasie van Taiwan.

Nu kwamen beide meldingen van Amerikaanse bronnen. Maar gezien de reputatie van de krant als een van de meest serieuze, zo niet de allerserieuste, zal die niet over een nacht ijs zijn gegaan.

Stel dat zou gebeuren, wat de Amerikaanse bronnen van de FT vrezen dat gaat gebeuren, dan zijn alle wereldproblemen ineens een bijzaak. Het lijkt onwaarschijnlijk dat de VS hier militair iets tegen kan gaan doen, ook als ze zouden willen. Met conventionele wapens lijkt een confrontatie met Russen en Chinezen een ongekend bloedbad te worden en de inzet van atoomwapens is vanwege de vergeldingsdreiging onmogelijk.

De VS en hun bondgenoten zullen hoogstens de meest vergaande economische sancties kunnen treffen: een totale blokkade van de beide supermachten. Russische grondstoffen en Chinese industriële producten en halffabrikaten mogen geen land meer in, en het Westen zal op zijn beurt niets meer aan die landen verkopen. De vraag is wie zich daarmee in de voet schiet.

Zonder Russisch gas kunnen wij niet, zo is wel gebleken. En zonder Chinese halffabrikaten en zeldzame materialen al helemaal niet. 70 procent van de ingrediënten van geneesmiddelen komen uit China. Zelfs de simpelste medicijnen zouden onbetaalbaar, zo niet onmogelijk te verkrijgen zijn. Chinese onderdelen zijn essentieel voor de productie van smartphones en andere essentiële producten. In mei produceerde de EU nog een eindeloze lijst met producten waarvoor Europa te afhankelijk zou zijn van China: onder meer grondstoffen, batterijen, geneesmiddelen, halfgeleiders en waterstof.

Natuurlijk kunnen China en Rusland ook niet zonder hun westerse markten. Vooral China heeft een exportafhankelijke industrie. Miljoenen mensen zouden zonder werk komen te zitten als de export naar de VS en Europa niet meer mogelijk is. Maar ook miljoenen mensen hier zouden geen baan meer hebben in een wereld waarbij het ene deel niet meer handelt met het andere.

Zo ontstaat een race wie dit het langst volhoudt: de westerse democratieën of de oosterse autocratieën. Massale verarming is hoe dan ook het resultaat - niet zo erg als een allesvernietigende Derde Wereldoorlog, maar wel fataler dan de Eerste Koude Oorlog, die gevoerd werd met een supermacht die zelf nauwelijks iets te bieden had en voor een kwartje per pakje de EU-boterberg mocht afgraven.

Hopelijk heeft de FT niet de goede bronnen. Of bronnen die aan de leidband lopen van de wapenindustrie. De FT is misschien ook de FT niet meer, nu ze zelfs een blog heeft over het proces tegen Ghislaine Maxwell. Over bijzaken gesproken.