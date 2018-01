Is een rechtsbijstandsverzekering wel nodig?

Een advocaat inschakelen is net zoiets als boodschappen doen met een taxi. Het geeft een comfortabel gevoel, maar het tikt aan

Wie zelden juridische hulp nodig heeft, kan best zonder rechtsbijstandsverzekering. Veel advocaten en ook rechtsbijstandsverzekeraars Das en Arag zijn ook in te schakelen voor een klein consult van 30 tot 60 minuten. Dat kost dan 50 tot 150 euro per keer. Handig voor als u zelf wel uw mannetje staat, maar u in een brief wil laten weten dat u een jurist geraadpleegd heeft.



Als u niet zo'n doe-het-zelver bent, is een rechtsbijstandsverzekering misschien wel een idee. U kunt in ieder geval bellen, mailen of overleggen zonder dat het geld kost. Een advocaat inschakelen is net zoiets als boodschappen doen met een taxi. Het geeft een comfortabel gevoel, maar het tikt aan.



Het is verstandig om bij zo'n verzekering sommige dekkingen uit te sluiten. Wie al op leeftijd is, heeft misschien weinig baat bij rechtshulp voor werk en inkomen. Ook de dekking voor het onderdeel wonen is niet altijd nodig. Is het wel verstandig om een jurist in te schakelen in een conflict met de buren? Een goed gesprek is vaak effectiever.