Is een oorlogsbelasting haalbaar?

Zelden is de G7 zo eensgezind en royaal als tijdens de oorlog in Oekraïne. Als de miljarden niet aan wapens voor Zelenski worden besteed dan wel aan energietoeslagen. Alleen staat er nooit iemand op die zegt waar dat geld vandaan moet worden gehaald.

Alleen in België durven sommigen nog een radicaal idee te lanceren. De in Nederland eveneens bekende econoom Paul de Grauwe wil erfenissen van de rijken 100 procent belasten, zodat iedereen tenminste bij de geboorte weer gelijk is.

Conner Rousseau van de sociaal-democratische Vooruit is daar nu een van de grootste pleitbezorgers van de invoering van een oorlogsbelasting op de winsten van multinationals die excessief van de oorlog in Oekraïne profiteren. Hij vindt het onaanvaardbaar dat de koopkracht van de gewone burgers als gevolg van deze oorlog wordt aangetast vanwege de hoge energieprijzen, terwijl grote concerns in de wapenindustrie en delfstoffenwinning ervan profiteren.

Zo boekte Shell een winst van 6,7 miljard euro in het eerste kwartaal van dit jaar vanwege de sterk gestegen olie- en gasprijzen. De afschrijvingen op belangen in Rusland werden ruimschoots gecompenseerd door de winsten op de met 60 procent gestegen energieprijzen. Aandeelhouders worden beloond met een dividendverhoging. Het leidt tot dezelfde irritatie als de enorme winsten van farmaceuten en supermarkten tijdens de pandemie. Maar over een pandemiebelasting is eigenlijk nooit gedebatteerd.

Voor een oorlogsbelasting is er tenminste een precedent. De VS, toch het bolwerk van het kapitalisme, kenden tijdens de Tweede Wereldoorlog een oorlogsbelasting, waarbij bedrijven over zogenoemde overwinsten – meer dan 8 procent van het geïnvesteerd vermogen – een extra hoog tarief betaalden dat opliep tot 95 procent. Rousseau zou nu een vennootschapsbelasting willen rekenen van 35 procent over alle winsten boven die 8 procent. Dat klinkt heel schappelijk. Het normale vennootschapsbelastingtarief ligt in België op 25 procent. ‘Op die manier verleggen we een deel van de oorlogsfactuur naar degenen die de buffers hebben om die op te vangen’, zegt hij. Ook Nederland heeft een winstbelasting van 25 procent – dit jaar wordt dat 25,8 procent – en kent al een soort staffel. Tot 400 duizend euro is de vennootschapsbelasting 15 procent. Voor overwinsten zou 35 of zelfs 50 procent zo gek niet zijn.

In de VS wordt al 105 jaar met dit bijltje gehakt in tijden van oorlog. In 1917 tijdens de Eerste Wereldoorlog waren er extra heffingen op overwinsten van bedrijven. De VS wilden niet dat de wapenindustrie en grondstoffenbedrijven extreem profiteerden van de bloedige veldslagen die zoveel Amerikanen het leven kostten. Voor de laatste keer gold deze oorlogsbelasting tijdens de Koreaanse oorlog in de periode van 1950 tot 1953. Het probleem is dat landen als Nederland en België in Oekraïne zelf niet echt meevechten. De burgerbevolking hoeft niet bang te zijn dat zonen hun leven verliezen of zij zelf het slachtoffer worden zoals de Oekraïners.

Een oorlogsbelasting is een goed idee. Helaas verplaatsen multinationals hun hoofdkantoren sneller dan het licht en zijn Shell en Unilever nu Brits. Misschien moet België bij de G7 aankloppen om daar iets aan te doen.