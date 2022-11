Is dit ook de oorlog van brood, spelen en een gulle lach?

Er zijn heel wat oorlogen in Europa geweest waar politici alleen maar ‘bloed, zweet en tranen’ konden beloven. Nu is er een oorlog op dit continent waarbij het grootste deel van het volk in de watten wordt gelegd.

Bedrijven en particulieren krijgen energietoeslag. De basisbeurs voor studenten wordt structureel. Ambtenaren krijgen 10 procent meer. Voor een treinkaartje hoeft niet meer te worden betaald, omdat er geen conducteurs meer langskomen. De kinderopvang wordt gratis. Nederland ligt op koers om wereldkampioen voetbal te worden.

En als klap op de vuurpijl worden de gepensioneerden, na jarenlange klaagzangen, op hun wenken bediend. De pensioenen van de bouwvakkers gaan 14,5 procent omhoog – de grootste verhoging ooit. En donderdag werd bekend dat gepensioneerde ambtenaren er 12 procent op vooruit gaan. Het is bizar, omdat de oorlog en de energietekorten juist hebben gezorgd voor een enorme kapitaalvernietiging. Als gevolg van de inflatie en de gestegen rente zijn alleen in Nederland al honderden miljarden aan obligatie- en aandelenkapitaal bij de fondsen in rook opgegaan.

Het pensioenfonds voor de bouw heeft 800 duizend deelnemers. Maar niet alleen dit fonds doet een gulle geste. Het is een oplopende reeks. In de sector zorg en welzijn gaan de pensioenen met 6 procent omhoog. In de detailhandel is het 10 procent. Het pensioenfonds voor het loodswezen heeft een verhoging van 11,3 procent aangekondigd en het ABP, het grootste van Nederland, een van 12 procent. Bij PNO Media is de verhoging 13,6 procent en bij het pensioenfonds voor de bouw dus 14,5 procent. ‘Er is sprake van een golf waarbij een verhoging van 8 procent, of misschien zelfs meer, de norm kan gaan worden’, stond donderdag in deze krant.

Door de stijgende rente hoeven pensioenfondsen minder geld in kas te houden voor hun toekomstige verplichtingen. De dekkingsgraden – de verhouding tussen verplichtingen en vermogen – schieten daardoor omhoog. Daarbij komt dat Carola Schouten, de minister die nu over de pensioenen gaat, heeft bepaald dat de pensioen al omhoog mogen bij een dekkingsgraad van 105 procent, in plaats van de eerder verplichte 110 procent.

De dekkingsgraad van het pensioenfonds voor de bouw is ruim 130 procent. Dit fonds heeft slimmer belegd dan de andere fondsen. Zo is relatief een groter deel van het kapitaal in vastgoed gestoken, waarvan de rendementen in de afgelopen jaren veel hoger zijn geweest dan op aandelen en obligaties. En ook was het risico van een dalende rente eerder afgedekt. De gepensioneerde bouwvakkers kunnen zich dus in de handen wrijven en hoeven tot verdriet van familie en vrienden op hun oude dag niet meer bij te klussen.

Gepensioneerden vinden het heel begrijpelijk dat ze recht hebben op de stijgingen, omdat ze juist werden gekort in een tijd dat de bomen tot in de hemel groeiden en met beleggingen superwinsten werden gemaakt. Ze halen daarom met een dreigende recessie op de loer op Oudjaar hun eigen postcodekanjer binnen.

Misschien klinkt het cynisch. Maar naast bloed, zweet en tranen is deze oorlog 1.900 kilometer van het slagveld er ook één van brood, spelen en een gulle lach.