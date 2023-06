Is dit het finest hour voor de wapenindustrie?

‘Oorlog is zwendel’ (War is a Racket) schreef de Amerikaanse generaal Smedley Butler in een opzienbarend pamflet in 1935. Daarin schilderde hij de mensen uit de wapenindustrie af als de gangsters van het kapitalisme die alleen de belangen van Wall Street verdedigden.

Het was kritiek uit een onverwachte hoek. Butler was op dat moment de meest gedecoreerde Amerikaanse militair die zich had onderscheiden in de Eerste Wereldoorlog en verschillende bananenoorlogen in Latijns-Amerika. Nadat hij met pensioen was gegaan, hekelde hij de rol van de grote Amerikaanse bedrijven die grof geld verdienden aan het leed van miljoenen in de loopgraven en op de slagvelden.

Dat oorlog bedrijven in de kaart speelt, blijkt ook nu, bijna een eeuw later. Als gevolg van Poetins ‘speciale militaire operatie’ is Oekraïne volgestouwd met naar schatting vijftig miljard dollar aan wapentuig. De Oekraïense president Zelensky is de beste marketeer die de wapenindustrie ooit heeft gehad. Hij hoeft maar een kick te geven en een volgende lading met artillerie, raketten, munitie, tanks en drones gaat zijn richting op.

Tegelijkertijd schroeven ook andere landen hun defensiebudgetten op. Zelfs op het hoogtepunt van de Koude Oorlog is er niet zoveel geld naar wapens gegaan. Als Oranje-schavuit prins Bernhard senior nog had geleefd, had hij nu zijn finest hour beleefd.

De VS profiteren daar ook nu het meest van. In 2022 zagen de grote Amerikaanse wapenfabrikanten hun verkopen oplopen van 103 tot 154 miljard dollar. Jaarlijks besteden alleen de VS nu al 800 miljard dollar aan defensie, twaalf keer zoveel als Rusland. De export van Amerikaans wapentuig steeg in 2022 naar 52 miljard dollar tegen 36 miljard in 2021. Grote kopers waren Duitsland en Polen die respectievelijk voor 9 en 6 miljard dollar aan jachtvliegtuigen en tanks bestelden in de VS.

De grootste order kwam overigens van Indonesië, dat voor 14 miljard dollar vliegtuigen en munitie kocht. Andere grote klanten waren er in het Midden-Oosten. De Emiraten en Saoedi-Arabië zijn in een smerige oorlog in Jemen verwikkeld en kochten voor 3 en 2,2 miljard Amerikaanse wapens. Wapenfabrikanten als Lockheed Martin, Northrop Grumman en Raytheon zien omzetten en winsten exploderen, zoals uit hun beurskoersen blijkt.

Bedrijven die onevenredig hebben geprofiteerd van de corona-epidemie, zoals de verkopers van mondkapjes of de supermarkten, worden aan de schandpaal genageld. Maar over de wapenindustrie klinkt er geen kwaad woord. De gangsters van het kapitalisme zijn heilig verklaard als een oorlogsmisdadiger die Jezus heeft gezien.

Mocht de oorlog ooit tot een einde komen – in het meest waarschijnlijke geval door het afzetten van Poetin – dan zullen al die wapens in Oekraïne achterblijven. Er zijn geen kwitanties afgegeven aan Zelensky die het land verplichten het niet vernietigde materiaal te retourneren. Mogelijk komt dat in handen van criminelen, terroristen of opstandelingenlegers ergens anders, die er nog tientallen jaren dood en verderf mee zaaien, zoals eerder in Afghanistan, Irak en voormalig Joegoslavië. Maar dat is niet de zorg van de wapenindustrie of Wall Street.



Pas dan zal misschien de nieuwe Smedley Butler opstaan.