Is die andere oliecrisis niet veel gevaarlijker?

Het is de andere oliecrisis. Niet die van wat in de tank gaat, maar in de mond. Of op het lichaam wordt gesmeerd. Plantaardige olie is voor de wereld nog onmisbaarder dan aardolie.

Vanaf 28 april is in Indonesië een exportverbod voor palmolie van kracht. De Indonesische president Joko Widodo zei dat het enige methode is om ervoor te zorgen dat ‘bakolie op de binnenlandse markt weer overvloedig te verkrijgen is tegen een betaalbare prijs’. Hij zei persoonlijk toe te zien dat het exportverbod wordt gehandhaafd. Hij maakte zijn excuses dat hierdoor andere landen hard getroffen zullen worden, want Indonesië neemt de helft van de wereldexport voor zijn rekening. Maar hij zei niet anders te kunnen.

In eigen land dreigt een volksopstand vanwege het feit dat de prijzen van dit product zijn geëxplodeerd. Dat is al gaande sinds het begin van de coronacrisis, waardoor het voor de plantages moeilijk is voldoende werknemers te vinden. De productie is ook fors gedaald. De prijsstijging wordt nu versterkt door de oorlog in Oekraïne. Rusland en Oekraïne behoren tot de belangrijkste producenten van zonnebloemolie, een alternatief voor palmolie. Sinds juni vorig jaar is de prijs van palmolie op de wereldmarkt verdubbeld.

Nu staat palmolie in een slecht daglicht vanwege de ontbossing. Nogal eens worden regenwouden gekapt om plaats te maken voor de lucratieve productie van palmolie. Een creperend orang oetan-babytje is daar het symbool van geworden. Maar het is wel de meest efficiënte productie van plantaardige olie. Van één hectare kan vier keer zoveel palmolie worden gewonnen als zonnebloemolie.

De helft van de voorverpakte producten in een gemiddelde supermarkt bevat palmolie. Bijna 90 procent daarvan is afkomstig uit twee landen: Indonesië en Maleisië. Het wordt gebruikt in diepvriespizza’s, ijs en chocolade maar ook in cosmetica. Het is echter niet alleen een westerse luxe, in met name armere landen is het onmisbaar als bakolie. De grootste verbruikers van Indonesische palmolie zijn India en China.

Een exportverbod van palmolie zal betekenen dat veel voedingsmiddelen duurder worden. Dat draagt bij aan de stijgende inflatie. Misschien moet de westerse consument eraan gewend raken dat hij een hoger deel van zijn inkomen moet uitgeven aan voedingsmiddelen en iets minder aan entertainment. Uit een twee jaar geleden gehouden enquête bleek dat Nederlanders dachten dat ze 24 procent van hun huishoudinkomen kwijt waren aan voedsel. In werkelijkheid is dat 8 procent, zo berekende het CBS. En dat is wereldwijd een van de kleinste percentages. Een eeuw geleden besteedde een gemiddeld Nederlands gezin 80 procent van het inkomen aan voedsel, in 1960 was dat gedaald tot 30 procent, in 1980 tot 16 procent en in 2011 tot 11 procent. Dat zou best wel een keer mogen stijgen.

Maar in veel ontwikkelingslanden kunnen mensen zich die prijsstijgingen niet permitteren. Daar is wat in de mond gaat nog altijd belangrijker dan de olie voor in de tank nodig.