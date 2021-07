Is deltavariant goed nieuws voor beleggers?

Wie ongerust wordt over nieuwe lockdowns, landen die opnieuw op oranje springen, een seizoen zonder sport op de amateurvelden en alweer een schooljaar met thuislerende kinderen, kan zich laten geruststellen door de financiële markten.

Die geven geen krimp. Integendeel, als superman gaan ze door met hun recordrace. En het is niet de eerste keer dat de beleggers nuchterder reageren op slechte tijdingen dan de media. Ze laten zich niet gek maken door de speculaties als gevolg van de zogenoemde deltavariant. Zij kijken naar wat duidt op economisch herstel: de vliegtuigherrie boven Amsterdam-Zuid, de volle tribunes bij Wimbledon en de mensen die weer in de files aanschuiven op weg naar kantoor.

En natuurlijk hun eigen indicatoren, zoals de inkoopmanagersindices (pmi’s). In juni kroop de inkoopmanagersindex van de eurozone tot 59,5 punten – een signaal van ongebreideld optimisme bij de bedrijven. Als er al een nieuwe besmettingsgolf komt, zal de economische schade daarvan beperkt zijn, zo denken beleggers. De beurskoersen floreren. De AEX in Amsterdam staat dicht tegen de recordhoogte aan. De graadmeters van de Amerikaanse beurzen, de S&P500 en de Nasdaq, halen zo vaak nieuwe alltime-highs dat de gevreesde beursbeer lijkt uitgestorven.

De paniek over de deltavariant en de stijging van het aantal besmettingen zijn eigenlijk goed nieuws voor de beurzen. Dit betekent dat iedereen op zijn qui-vive is en de groei mogelijk niet te onstuimig zal zijn. Dat beperkt de angst voor inflatie en zorgt ervoor dat overheden en centrale banken met bakken geld de economie blijven stimuleren. Neem een land als Spanje, dat voor 15 procent van het bbp afhankelijk is van toeristeninkomsten. In vergelijking met vorig jaar zullen die verveelvoudigen, maar ze zullen hoogstens de helft bedragen van 2019. In de VS stijgt het aantal banen veel sneller dan verwacht, maar blijft de loongroei achter. De angst voor de loon- en prijsspiraal is weggeëbt en de prijzen op de goederenmarkten stabiliseren.

Vier maanden geleden vonden beleggers een Dow Jones-index van 30 duizend punten nog hoog, aldus de ‘gevoelsindex’, nu vinden ze die van 34 duizend punten juist aantrekkelijk.

Vanwege de massale vaccinaties zal het met de deltavariant wel met een sisser aflopen. Dat er af en toe een groep jongeren met corona terugkeert van een feestvakantie of avondje stappen, zal de economische groei niet meer verstoren. De jongeren in Enschede die massaal besmet raken, geven niet alleen de koersen van de farmacie-bedrijven een zetje, maar de hele AEX. Als er echt angst over de deltavariant in de markt zou sluipen, moet dat te zien zijn aan de stijgende koersen van de zogenoemde veilige haven: de dollar, goud en de bitcoin. Maar die dalen juist.

Of iedereen zich moet blindstaren op beleggers is twijfelachtig, maar misschien is het wel de beste manier om met nieuwe varianten om te gaan.