Is de voltijdbonus douceurtje voor de elite?

Wie bereid is een volledige werkweek te draaien, moet extra worden beloond. Dat is mooi nieuws voor de mensen die veel vrijheid hebben om hun tijd zelf in te delen – zeg: de elite in het bestuur, de wetenschap en de media. Die kunnen er al snel een mouw aanpassen en strijken 5 procent extra salaris op.

Het is slecht nieuws voor de mensen die verplichte roosters draaien en ter plekke moeten zijn in de zorg, het onderwijs of de politie. Kortom de beroepen waar de grootste tekorten zijn. Die worden nog zwaarder onder druk gezet en zullen de voltijdbonus als deeltijdboete zien.

Heel vaak worden in de ivoren torens van Den Haag plannetjes bedacht die worden gelanceerd als het ei van Columbus. Enkele jaren geleden waren dat het basisinkomen en de vierdaagse werkweek. Van allebei is, afgezien van wat experimenten, niets terecht gekomen.

Nu is het de voltijdbonus. Hiermee moeten 4,5 miljoen deeltijdwerkers worden aangemoedigd zich ook een keer het vuur uit de sloffen te lopen, zodat personeelstekorten als sneeuw voor de zon verdwijnen. Te veel arbeidspotentieel gaat met de kinderen naar de zwem- en tennislessen om daar te ouwenelen met andere ouders. Of ze kiezen ervoor om hun werk-privébalans op orde te houden met chardonnay-dames of curry-heren.

Helaas is parttime werken niet voor iedereen een luxe. Er zijn ook veel gedwongen deeltijdwerkers, zoals degenen die mantelzorg verrichten of niet voor kinderopvang bij hun ouders of een crèche terecht kunnen.

De voltijdbonus is een onzalig plan dat tot meer ongelijkheid leidt, omdat hogere inkomens zich veel gemakkelijker kunnen plooien. In dat opzicht onderscheidt de voltijdbonus zich niet van de beruchte bankiers- of bestuurdersbonussen.

Het is ook discriminerend. Het College voor de Rechten van de Mens zegt dat de voltijdbonus een verboden onderscheid maakt zowel op grond van arbeidsduur als op grond van geslacht. Dat laatste komt doordat vooral vrouwen deeltijdbanen hebben.

Verder is het een hand-en-spandienst aan de werkgevers die bang zijn dat ze door de krapte op de arbeidsmarkt tijdens de cao-onderhandelingen in het defensief worden gedrongen en lonen met 10 procent of meer moeten verhogen. Die zouden liever zien dat personeelstekorten worden aangepakt door de tijd terug te draaien naar 1919 toen de 48-urige werkweek werd ingevoerd.

Het kabinet mag best trachten een cultuurverandering te bewerkstelligen om mensen tot fulltime werken aan te zetten. Misschien kan er een Postbus 51-campagne aan worden gewijd. Maar cultuurveranderingen zijn niet snel te realiseren in een land waar deeltijdwerken net zo is ingeburgerd als inmiddels de e-bike. Veel jongeren met kind noch kraai besluiten al na hun studie vier dagen te werken, omdat de baan als noodzakelijk kwaad en niet als lotsbestemming wordt gezien. Als er geld genoeg is, wordt meteen ‘uitgeklokt’.

Als ze een prikkel krijgen van een voltijdbonus, dan zullen ze die pakken en meteen besluiten tot een quiet quitting na zeven in plaats van acht maanden.

Een safaritocht door Oeganda is de echte beloning.