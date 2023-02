Is de uitspraak in de ‘420 Tesla-zaak’ een aanfluiting?

‘Viertwintig‘ – 420 – staat voor het tijdstip 4.20 en ook voor de datum 4/20, 20 april. Het is de feest- en protestdag van Amerikaanse cannabisgebruikers. Het begrip zou zijn ontstaan in 1971 op een highschool in Californië waar toentertijd elke dag om twintig na vier een groep tieners bij elkaar kwam om een stickie te roken. Nu wordt in de VS met 420 in zijn algemeenheid cannabis, wiet of marihuana bedoeld.

Op 7 augustus 2018 twitterde Elon Musk dat hij van plan was een bod van 420 dollar per aandeel – toen in totaal 71 miljard – uit te brengen op alle uitstaande aandelen van Tesla. ‘Financiering is verzekerd’, meldde hij daarbij. Het bod lag 20 procent boven de beurskoers van dat moment.

Beleggers kregen massaal dollartekens in de ogen en kochten Tesla-aandelen om die premie binnen te halen. Alleen zou het bod er nooit komen, zo gaf Musk na tien dagen toe waarna de koers juist 20 dollar zakte. Samen zouden de aandeelhouders voor zo’n 13 miljard dollar in het schip zijn gegaan. Waakhond SEC stelde een onderzoek in en concludeerde in september 2018: ‘We nemen aan dat Musk tot de prijs van 420 dollar was gekomen vanwege het belang van dat getal in de marihuanacultuur en zijn overtuiging dat hij hiermee zijn vriendin zou amuseren’.

Grappig vond de SEC het niet. Die betichtte Musk van fraude. Uiteindelijk kocht de Tesla-eigenaar een strafprocedure af met een schikking van 40 miljoen dollar. Dat was leuk voor de schatkist, maar de gedupeerden werden er niet wijzer van. Die moesten maar zien hun geld terug te krijgen via een civiele procedure .

Die vond afgelopen weken plaats in San Francisco. Veel kleine beleggers kwamen met dramatische getuigenissen van enorme verliezen, waardoor ze diep in financiële problemen waren geraakt. Musk op zijn beurt beweerde dat zijn plan geen grap was geweest. Hij was daadwerkelijk voornemens alle aandelen op te kopen. Alleen was het tweede deel van zijn tweet – ‘financiering is verzekerd’ – niet waar. ‘Dat ik iets op Twitter deel, betekent nog niet dat mensen het geloven en ernaar handelen.’ Musk, in de rechtszaal Mr Tweet genoemd, uit op Twitter herhaaldelijk zijn onvrede over de aandelenkoersen van zijn bedrijven – ‘te hoog, te laag’ – wat vaak tot enorme koerssprongen leidt.

Het is een vorm van manipulatie op de aandelenmarkt. Aandeelhouders worden continu op het verkeerde been gezet. Niettemin sprak een jury hem afgelopen vrijdag vrij. En Musk reageerde op Twitter – inmiddels zijn eigendom: ‘Godzijdank heeft de wijsheid van het volk gezegevierd. Ik heb grote waardering voor de unanieme bevinding van onschuld door de jury in de privézaak van de 420 Tesla.’

Musk is geen crimineel, maar blijft een sjoemelaar. Twitter is een vrijplaats voor nepnieuwsverspreiding waarop misschien niet mag worden gediscrimineerd maar waar andere simpele beursregels niet gelden. Het is een aanfluiting voor de Amerikaanse effectenwetgeving die in deze tijd van sociale media niet meer werkt. Blijkbaar kunnen hallucinerende investeerders na een 420-joint daarop van alles roepen.