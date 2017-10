Is de tweetaks van Zalm het paard achter de wagen?

Het informateurschap is een chique vorm van mantelzorg. Het is onbetaald. Het wordt als een erebaan gezien, maar in deze formatie begint het langzaam te lijken op het wassen van de billen. De informateur voert eindeloze onderhandelingen die moeten leiden tot een potpourri van compromissen die niet met trompetgeschal en slingers zullen worden onthaald.



Iedereen is op voorhand al uitgekeken op 'rechts met de Bijbel', zoals de linkse partijen roepen, of 'links met de Bijbel', zoals Wilders en Baudet het zullen noemen. Er is bijna al nostalgie naar het huidige kabinet waarmee de kiezers in maart nog zo ongenadig hebben afgerekend.