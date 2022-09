Is de treasurer de belangrijkste persoon van Ajax?

De beurskoers van Ajax is dankzij de megatransfers met 10 procent gestegen tot 13,75 euro. Als Ajax op het creëren van aandeelhouderswaarde moet worden afgerekend, is het nu al een succesvol seizoen.

In de afgelopen maanden verdiende de club 220 miljoen euro aan het verkopen van spelers. Omdat de technische mensen uit angst voor miskopen dit geld niet zo snel durfden te herinvesteren, zijn de moeilijke keuzes verlegd naar de treasurer van de club, Susan Lenderink. Die moet besluiten of ze de vele miljoenen voorlopig steekt in aandelen, obligaties, vastgoed, bitcoins, gastermijncontracten en/of private equity. Want als het op rekening-courant wordt gezet bij deze inflatie, verpieteren de opbrengsten.

In maart van dit jaar noemde Louis van Gaal – de man die over enkele maanden Nederlanders alle crises moet doen vergeten – Manchester United een commercieel bedrijf in plaats van een voetbalclub. Hij raadde Erik ten Hag af daarnaartoe te gaan. Maar die sloeg het advies in de wind. Tenslotte is ook Ajax een handelsbedrijf in voetballers.

Alleen is Manchester United nog veel meer een multinational. De club betaalt nu 150 miljoen euro voor twee Ajax-sterren. En als die niet functioneren, kopen ze er in de winterstop nog een paar bij. Misschien was het goedkoper geweest Ajax in zijn geheel over te nemen en de overbodige spelers door te verkopen, maar sprinkhanen met fiscaal vernuft durven hun vingers nog niet aan het voetbal te branden.

Voetbal is een deel van de entertainmentindustrie geworden. In deze krant zouden de voetbalverslagen ook in het katern V of op de economische pagina’s kunnen staan. Dat spelers voor geld van de ene naar de andere club verkassen, is al honderd jaar gaande, maar dat na één seizoen complete elftallen worden gestript en op de markt worden gebracht, is een uitwas. De twintig multinationals in de Engelse Premier League hebben na twee coronaseizoenen alle registers opengetrokken en voor 2 miljard euro nieuwe spelers aangetrokken. Dat lijkt enorm, maar de Premier League verdient per seizoen 7 miljard: 3,5 miljard aan televisierechten en nog eens zo’n bedrag aan merchandising – de verkoop van de beeldrechten via shirts en andere prullaria.

Daar kan geen ander land tegenop. Net als in de gewone maatschappij zijn de verschillen tussen rijk en arm verder toegenomen. En dat maakt de competities steeds voorspelbaarder. Op lange termijn moeten clubs overwegen daar een mouw aan te passen om de televisiekijkers te kunnen behouden. Net als in de rest van de entertainment moeten misschien scripts worden gemaakt waarbij de ene club expres verliest van de andere. Of clubs met een tien keer zo lage begroting mogen met een 3-0-voorsprong beginnen.

De Engelse voetbalcompetitie is naast het koningshuis de enige parel van een uitgewoonde economie die na de Brexit nog verder in de versukkeling is geraakt. Die moet worden gekoesterd, want the show must go on.

De beurskoers van Ajax profiteert ervan. Maar helaas zijn de aandeelhouders bij Ajax meestal fans die de aandeelhouderswaarde liever op het veld zien lopen.