Is de tijdcoin beter dan de bitcoin?

Zwitserland is het eldorado van het bankiersvak, hoewel het blazoen de laatste tijd wat is bevlekt door de schandalen bij Zwitserse grootbanken. Maar niet getreurd. De Zwitsers zijn bezig een volledig nieuw bankensysteem op te zetten, waarbij niet geld maar tijd het ruilmiddel is.

Wie niet gelooft in het sprookje van de bitcoin of andere virtuele munten, maar ook vreest dat het huidige financiële systeem bezwijkt door de opeenstapeling van schulden en de bizarre opkoopacties van centrale banken, kan daar terecht.

De bank heet TimeRepublik en verhandelt mondiaal online tijdeenheden of timecoins – tijdmunten. Tijd is niet bij te drukken, zoals geld. En het kent geen inflatie. De website, en inmiddels ook app, timmert er al elf jaar mee aan de weg en heeft inmiddels meer dan 100 duizend gebruikers in honderd landen. Er zijn vestigingen in New York en het Zwitserse Lugano.

Met behulp van timecoins ruilen mensen met elkaar diensten die via internet kunnen worden gedaan. Iemand in Oostenrijk biedt vier tijdmunten van een kwartier aan om vioolles te geven. Iemand in India zonder geld wil die lessen wel hebben en geeft daar vier tijdmunten van een kwartier met een yogacursus voor terug.

Het is een vorm van ouderwetse ruilhandel, maar dan vooral voor online dienstverlening. De afspraken hoeven niet meteen wederzijds te worden gedaan. TimeRepublik ziet zichzelf als een ‘doelgericht’ sociaal netwerk, en als een bank die tijd als valuta beschouwt. Iemand die een dienst uitvoert waarvoor een andere persoon niet direct een tegendienst kan doen, kan een tijdkrediet krijgen.

TimeRepublik werd in 2012 opgericht door de Zwitserse ondernemers Gabriele Donati en Karim Varini. Maar de mondiale doorbraak kwam pas de laatste jaren toen het fenomeen ook in de VS werd ontdekt en een grote vlucht nam.

De BBC maakte er onlangs een reportage over, waarin een boeddhistische non in Maleisië in ruil voor meditatielessen adviezen kreeg van een styliste in New York om zich volgens de laatste mode te kleden. En als de Britse publieke omroep er aandacht aan besteedt, is het al gauw een hype.

Iedereen die zich aanmeldt, krijgt een tegoed van negen tijdmunten van een kwartier. Die kunnen lokaal worden besteed aan hele praktische klussen zoals het wassen van de auto van een buurman of het repareren van een dak, maar ook internationaal aan onlinediensten zoals dans- of wiskundeles vanaf de andere kant van de wereld.

Aanmelden op de site is gratis. TimeRepublik verdient onder meer geld door advertenties en overzichten van beschikbare diensten aan te bieden aan bedrijven, die ze daarna via interne websites aan hun personeel kunnen aanbieden. Gebruikers kunnen individueel diensten aanbieden, maar ook als collectief. Mensen bouwen portfolio’s op, geven projecten een vliegende start en financieren tijd. Dit is in Zwitserse ogen de deeleconomie zoals die bedoeld is.

Er moet op worden vertrouwd, zoals al het geld. Maar de tijdcoin is hoe dan ook minder speculatief dan de bitcoin.