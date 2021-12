Is de samenleving zieker dan een halve eeuw geleden?

‘De grootste ziekte van onze beschaving is de mening dat zij ziek is’, aldus Godfried Bomans, humorist, overpeinzer, columnist bij deze krant en televisieberoemdheid toen er nog maar één net was. Hij overleed op 22 december 1971, woensdag precies vijftig jaar geleden.

Nu verspreidt de mening dat de huidige beschaving ziek is zich nog sneller dan de omnikronvariant.‘Onze democratie is ziek’, schreef Ronald Plasterk in de eerste zin van een column in De Telegraaf over het regeerakkoord.

De ex-minister en ex-linkse politicus doet sinds hij niet meer in het pluche zit elk jaar mee aan de race voor de ‘boze Nederlander van het jaar’. Als teleurgestelde voetbalsupporters een spelersbus bekogelen, is de samenleving ziek. Elk in de media breed uitgemeten incident – drugs en vuurwerkoverlast, gebrekkige opvang voor asielzoekers, een overijverige Belastingdienst, dreigmail, op schapenjacht zijnde wolf in Zeeland – wordt becommentarieerd als signaal van een zieke samenleving. En sommige individuen storten zich daar als een roofdier op. Onder het motto what’s in it for me hopen ze de zieke patiënt een poot uit te trekken. Want een schadeclaim indienen, is een stuk gemakkelijker dan in 1971.

Intussen draait de economie gewoon als een tierelier, zo bleek maandag uit cijfers van De Nederlandsche Bank. De werkloosheid is nog nooit zo laag geweest. Het is al bijna twee jaar geleden dat corona hier na een Oostenrijkse wintersport begon. Inmiddels zijn er vele beperkingen en lockdowns geweest, maar zijn er sinds 1981 niet meer zo weinig bedrijven omgevallen. De Nederlandsche Bank waarschuwde zelfs voor oververhitting en riep de regering op haar sinterklaasbeleid te matigen.

Dat Nederland drie weken niet kan winkelen, is eigenlijk alleen maar goed voor het milieu. En dat allerlei kerstdiners en kerstparty’s moeten worden afgelast, betekent dat veel minder voedsel en drank wordt verspild. Het is ook goed voor de gemoedsrust. Vanwege het dickensiaanse Scrooge-trauma moet Kerst verplicht gezellig zijn, maar het eindigt vaak in een anticlimax. De lockdown voorkomt tenminste dat mensen elkaar onder invloed van te veel drank ‘de waarheid’ gaan inpeperen, waardoor veel kersthappenings letterlijk en figuurlijk in een kater eindigen.

Eigenlijk is de samenleving best wel gezond. Het aantal misdrijven is de laatste tien jaar met eenderde gedaald, van 1,2 miljoen naar 800 duizend. Incidenten komen voor, zoals de moord op Peter R. de Vries. Maar in het meningencircuit dat daarna ontplofte, leek het of Nederland gewelddadiger was dan het Wilde Westen ten tijde van de Daltons. Er is nu een pandemie waarvan niemand nog weet hoelang die zal duren. Roeptoeters kunnen voorlopig hun gang gaan met hun meningen dat het OMT er niets van snapt en de regering te laat of te vroeg ingrijpt.En als corona over is, zal de samenleving wel ergens anders door ziek zijn. En zo lijdt de samenleving tot het einde der tijden aan de meningen dat ze ziek is.

Of zoals Bomans zei: ‘De samenleving is als een spiegel: als zij ons lelijk aankijkt, hebben wij meestal de tong uitgestoken.’