Is de productiestop van Hak een marketingtruc?

Maandag maakte conservenfabrikant Hak op het NOS Journaal bekend de productie in januari zes weken stil te leggen vanwege de hoge energieprijzen. En hoewel de meeste directeuren bij slecht nieuws camera’s mijden als antilopen een hongerige leeuw, gaf baas Timo Hoogeboom van Hak een uitgebreid interview met een gezicht alsof het een godsgeschenk was.

Glazen potten vullen met groenten kost veel energie, legde hij uit. De appelmoes was al 30 cent duurder geworden en daar dreigde nog eens 40 cent bij te komen. ‘Dan kom je al gauw 2,20 euro op voor een pot appelmoes.’ Omdat voedingsmiddelen inelastische goederen zijn – die worden ook gekocht als de prijs stijgt – zou prijsverhoging gewoon een onderdeel van de bedrijfsvoering moeten zijn. Zo werken Unilever en Nestlé. Maar Hak wil dat de consumenten niet aandoen alsof het bedrijf een onderdeel van het Rode Kruis is.

Uiterst bizar was dat de volgende dag de potten appelmoes van Hak in de aanbieding waren van supermarktgigant Albert Heijn. Deze week kunnen vier potten Hak appelmoes ‘extra kwaliteit’ voor vijf euro worden gekocht. Ook andere groenten en peulvruchten van Hak zijn in de aanbieding bij AH, zoals doperwten, rode kool, rabarbercompote en kikkererwten. Allemaal vier voor vijf euro.

Of de hoofdkantoren van AH in Zaandam en Hak in Giessen dit op elkaar hebben afgestemd, zal nooit worden achterhaald. Maar erg toevallig is het wel. Want Nederland kijkt massaal naar het Journaal en de volgende dag zal eenieder die in de supermarkt komt misschien wel denken dat er een paar extra potjes moeten worden aangeschaft, nu het mogelijk straks niet meer te krijgen is of alleen voor 2,20 euro per pot. Al is het maar uit medelijden voor het zwaar getroffen Hak.

Hak heeft bewezen een gewiekste marketeer te zijn. In de jaren tachtig dreigde het merk weggeconcurreerd te worden door diepvriesgroente en goedkopere huismerken van de supermarktketens. Er werd een reclamebureau ingeschakeld dat met een geniale Ster-spot kwam: tv-gezicht en zangeres Martine Bijl – de meest likable persoon van Nederland – werd in een veld met doperwten gezet. ‘Ik zit hier op m’n schoot met een huilend doperwtje. Wat is er aan de hand? Hij kan niet zwemmen en doperwtjes worden bij Hak nu eenmaal in ruim water gewassen vanwege de vitaminen. (...) Enfin, u moet de groeten van Hak hebben’, zei ze.

De hogere prijs van Hak was met een komische meesterzet gerechtvaardigd. En het zou een bijna twintigjarige liefde worden tussen Martine Bijl en conservenmerk van groenten en peulvruchten. Inmiddels is Hak, sinds juni 2021, van de Russische snackgigant KDV Group die kantoor houdt in het Siberische Tomsk. Maar de KDV-eigenaar is een in Australië wonende oligarch die in politiek opzicht de lenigheid heeft van een Russische turner. Hij is aan de boycot ontsnapt, omdat hij zich uiterst kritisch uitlaat over Poetin en de oorlog in Oekraïne, terwijl hij gewoon doorproduceert in Rusland. Van zo iemand kan ook grote commerciële lenigheid worden verwacht.