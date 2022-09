Is de oorzaak van inflatie allang weer weg?

‘What goes up, must come down’, zou Johan Cruijff gezegd kunnen hebben als hij beurshandelaar in plaats van voetballer was geworden. Net nu de ECB met alle kracht het inflatiespook te lijf wil gaan, stortten de prijzen van alle goederen en basismaterialen op de financiële achtbaan even spectaculair naar beneden als ze de twee voorgaande jaren omhoogkropen. Zelfs de gasprijs ligt nu onder de 200 euro per megawattuur, tegen 300 euro begin deze week. Mogelijk verdwijnt het inflatiespook vanzelf, hoewel dat in de cijfers nog niet te zien is. Of het lijkt er soms op dat de centrale banken mijlenver achter de feiten van de markt aanlopen.

De prijs van een vat Brent Oil (159 liter) topte in maart nog op bijna 130 dollar. Nu is die nog maar 87 dollar. De kosten van een ton ijzererts zijn sinds maart gedaald van 160 dollar naar nog geen 100 dollar. Koper kost nu 3,4 dollar per lbs − nog geen halve kilo − tegen 4,8 dollar een half jaar geleden. En de prijs van hout is zelfs gedaald van 1.464 dollar per duizend board feet (een board feet is 2,35 kubieke meter) naar nog geen 500 dollar. Nog spectaculairder is de prijsdaling van computerchips. Die van halfgeleiders voor onder meer smartphones is volgens analisten door tien gedeeld sinds begin dit jaar. En het huurtarief van een zeecontainer voor vervoer van Shanghai naar Rotterdam is nu 7.500 dollar tegen ruim 15 duizend in juni.

En ook de prijzen van agrarische producten kelderen: palmolie kent de laagste prijs in 14 maanden, de tarweprijs is gedaald van 12,50 dollar per bushel (25 kilo) in maart naar 8,2 dollar. De voedingsmiddelenindex van de FAO − de voedsel- en landbouworganisatie van de VN − daalde in augustus voor de vijfde achtereenvolgende maand.

Een half jaar geleden moesten autoproducenten nog hun productie stoppen wegens chiptekorten en konden boeken niet worden gedrukt wegens papiertekorten. Van de bouw tot de industrie werd geklaagd over tekorten aan onderdelen. De hele logistieke keten was verstoord geraakt door de lockdowns als gevolg van de coronapandemie, waardoor lege containers in de verkeerde havens stonden. Dat leidde tot prijsexplosies van allerlei goederen en basismaterialen. Vanwege mislukte oogsten en de oorlog in Oekraïne werd dit nog verergerd. Dat vertaalde zich langzaam tot hogere boodschappenprijzen, waardoor de inflatie steeg tot 10 procent of zelfs, zoals nu in Nederland, 12 procent. En omdat werknemers dat gecompenseerd willen hebben in de lonen, dreigt de loon- en prijsspiraal in gang te worden gezet. Centrale banken zijn bang voor een herhaling van de stagflatie van eind jaren zeventig en begin jaren tachtig, waarbij stijgende inflatie een recessie veroorzaakte en de werkloosheid omhoogschoot.

Ze hebben daarom een haviktronie getrokken en grijpen de kans om de rente terug te brengen naar niveaus die voor de kredietcrisis van 2008 normaal waren. Want de oorlog in Oekraïne is allesbehalve voorbij en corona kan ieder moment opnieuw de kop opsteken.

Als de inflatie echt verdwijnt, dan stoffen ze hun duivenmasker weer af. Want ook voor de rente geldt: what goes up, must come down.