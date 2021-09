Is de oliecrisis 3.0 een signaal dat de consument nog lang niet zonder fossiel kan?

Net nu pensioenfonds PME alle fossiele beleggingen heeft verkocht, is het aandeel Shell weer bijna 20 euro waard door de stijging van de olie- en gasprijs. Blijkbaar is de verduurzaming van de samenleving ondanks de toenemende bewustwording een hordenloop.

Als kiezer vindt iedereen de opwarming van de aarde op lange termijn een groot probleem. Maar op korte termijn is het juist een probleem als de gasprijs door het dak gaat en de benzineprijs boven de 2 euro. Paniek alom gezien de krantenkoppen: ‘Hoge gasprijzen raken industrie snoeihard’, ‘Hoge gasprijzen brengen energieleveranciers in problemen’, ‘TNO waarschuwt voor energiearmoede’, ‘Exorbitante gasprijs doet alarmbellen afgaan’ en de ergste: ‘Moet Slochteren weer open?’

En dan te bedenken dat als Wilders zijn zin had gekregen en de Oost-Europese truckchauffeurs hier niet meer hadden mogen rijden, de Nederlandse automobilisten ook nog in dezelfde lange rij hadden moeten aanschuiven als de Britse.

Natuurlijk is ook dit probleem relatief. Het treft vooral de lagere inkomens. De Rutte-stemmers die het goed hebben betalen probleemloos 2 euro per liter of rijden inmiddels al een Tesla. Dus de premier hoeft zich hier in de peilingen niet druk over te maken, net zoals hij niet lijdt onder een kerkhof van ontslagen bewindslieden of een trommel vol excuses. Misschien houdt hij binnenkort persconferenties met de mededeling dat de Nederlanders thuis een extra trui moeten aantrekken en de gordijnen al om zes uur moeten sluiten.

Na de Lehmancrisis 2.0 van vorige week is er nu de oliecrisis 3.0 – of liever de nieuwe energiecrisis want de gasprijs lijkt nog sneller te stijgen – aangebroken. Niemand snapt er wat van, want Opec+ ligt op zijn gat en in Nederland is nu om elke hoek een windmolen of zonnepark te vinden. Eigenlijk zou gas in de uitverkoop moeten zijn. Het tekort heeft ook niets te maken met het sluiten van de gasvelden in Groningen (dat is mondiaal een druppel op de groeiende plaat) maar alles met andere problemen in de wereld. Zo leveren waterkrachtcentrales – met name in China – minder stroom op door de droogte. Daarnaast is Beijing zich aan het voorbereiden op de Olympische Winterspelen die begin volgend jaar moeten worden gehouden zonder kolenroet. De grootste boosdoener zou Rusland zijn dat de komende winter aangrijpt om de gaskraan ietsje meer dicht te draaien omdat het Westen zo moeilijk doet over de vergunningen voor de Nordstream 2-pijpleiding.

Maar ook de westerse burgers dragen bij aan het tekort door weer vaker naar het werk te rijden of op vakantie te gaan. Dinsdag werd voor het eerst in lange tijd weer een historisch filerecord bereikt, terwijl tegelijkertijd nooit zoveel mensen een herfstvakantie hebben geboekt. Hamsteren en financiële speculatie verergeren de situatie.

Als het volk nog niet zonder fossiele brandstoffen kan, kunnen de pensioenfondsen het eigenlijk ook niet.