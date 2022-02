Is de niet-verzuimbonus van Hoogvliet een goed of een slecht idee?

Absolute solidariteit bestaat niet, hoewel Brusselse politici (‘we zijn absoluut solidair met Oekraïne’) soms anders willen doen geloven.

En op het werk is die er al helemaal niet. Niet iedereen verdient hetzelfde. En dat wordt lijdzaam geaccepteerd. Zelfs in de voormalige communistische landen waren er flinke inkomensverschillen, hoewel die niet zo absurd waren als in de huidige kapitalistische economieën. En binnen de FNV is het salaris van de voorzitter (ruim één ton) ook vier of vijf keer hoger dan die van de telefonist of portier.

Niet alleen een hogere functie wordt beter betaald. Op grond van anciënniteit verdienen ouderen vaak meer dan jongeren, ook als ze hetzelfde werk doen. Er is nog discriminatie tussen de sekses. En er zijn allerlei soorten bonussen: prestatiebonus, teambonus, winstbonus.

Hoogvliet, een regionale supermarktketen in het westen van het land die nog niet door de grootmachten Ahold of Jumbo is opgegeten, stelt in een wervingscampagne nieuwe personeelsleden een niet-verzuimbonus of aanwezigheidspremie in het vooruitzicht als ze zich een bepaalde periode niet ziek melden.

Iedereen valt daar nu over. Vakbond FNV vindt dat Hoogvliet hiermee de onderlinge solidariteit tart. Zieke werknemers worden zogezegd ‘gestraft’ omdat ze de bonus niet krijgen. En mensen worden volgens de FNV hiermee geprikkeld door te werken, ook als ze zich niet helemaal goed voelen. Arbeidsrechtadvocaat Suzanne Meijers zei maandag dat het voor sommige medewerkers reden zou kunnen zijn langer ziek te blijven, omdat ze de verzuimbonus al na de eerste ziektedag toch kwijt zijn.

Dat zijn allemaal negatieve invalshoeken, waarbij ervan uit wordt gegaan dat werknemers geboren sjoemelaars zijn. Er zou ook een positieve invalshoek kunnen worden gekozen. Een niet-verzuimbonus waardeert mensen die het werk van uitgevallen collega’s noodgedwongen opvangen, nu het door corona onmogelijk is om even bij een uitzendbureau aan te kloppen voor flex- of oproepkrachten. Ze moeten daardoor soms onbetaald extra uren draaien, werkzaamheden doen die niet in hun functieomschrijving staan en koffiepauzes overslaan. Het is een stressvolle periode waar ze zich manmoedig doorheen slaan.

Ze krijgen ook te maken met woedende blikken van mensen die langer in de rij voor de kassa staan. Of ze moeten zien te dealen met boze ouders die hun kinderen voortijdig van school moeten halen omdat er een leraar ziek is geworden. Of patiënten geruststellen die in de wachtkamer lopen te ijsberen omdat de Panorama uit 2019 vanwege het gevaar van besmetting van de leestafel is weggehaald. Wettelijk mag de niet-verzuimbonus. Zieke werknemers hoeven niets in te leveren ten opzichte van gezonde collega's. Die krijgen ook hun volledige in de cao bepaalde salaris doorbetaald.

De bonus kan misschien een stimulans voor de resterende werknemers zijn extra voorzichtig te betrachten zoals het in acht nemen van anderhalve meter, zo niet twee meter, afstand, te kiezen voor het meest effectieve mondkapjes en drukke plekken te mijden. Ook dat is een vorm van solidariteit, zij het een met een houdbaarheidsdatum.