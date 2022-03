Is de London Metal Exchange de speeltuin van superspeculanten?

De London Metal Exchange (LME) is een van de archaïsche Britse overblijfselen die past in het rijtje van de wisseling van de wacht, de jachtpartij op Tweede Kerstdag, de sunday roast in de pub en het debat in een Lagerhuis met te weinig plek.

Het is de laatste beurs van Europa met vloerhandel (open outcry): in een ring gezeten handelaren roepen luidkeels prijzen van allerlei termijncontracten in lood, nikkel, zink, koper en tin. Er zijn nog strikte kledingvoorschriften en erecodes. Een daarvan is dat handelaren zich mogen oprichten, maar fysiek contact moeten houden met de leren bank waar ze elke handelssessie op zitten. Tijdens de coronapandemie moest ook deze beurs overschakelen op schermenhandel, maar sinds 6 september vorig jaar zijn de samenkomsten weer verplicht.

Big Shot

Vorige week ging het helemaal mis. De handel in nikkel moest stil worden gelegd, omdat een Aziatische speculant met de bijnaam Big Shot had geprobeerd om de nikkelmarkt te manipuleren en daarbij zijn hand had overspeeld. Woensdag kwam nikkel weer in de notering, maar binnen één minuut werd de handel wederom gestopt.

Big Shot, die eigenlijk Xiang Guangda heet, had via de LME grote hoeveelheden nikkel op termijn verkocht in de verwachting een prijsdaling af te kunnen dwingen en dan later de nikkel goedkoper op te kunnen kopen. In financieel jargon heet dat short gaan. Maar hij ging gruwelijk de mist in toen door de inval in Oekraïne de prijs explodeerde.

De LME werd in 1877 opgericht toen de Britten nog over de zeeën regeerden. Doel was producenten en afnemers van metalen te beschermen tegen grote prijsveranderingen. Maar later werd het een dankbare speeltuin voor superspeculanten. Tussen 1985 en 1995 wist de Japanse handelaar Yasuo Hamanaka tien jaar lang de kopermarkt naar zijn hand te zetten. In al die jaren had hij minimaal 5 procent van de wereldvoorraad koper in handen (zijn bijnaam was Mister Five Percent) die hij financierde met leningen bij Amerikaanse banken. Uiteindelijk keerde ook de markt zich tegen hem en verloor hij bijna drie miljard dollar.

Manipulatie

Begin jaren tachtig wisten de broers Nelson Bunker en William Herbert Hunt uit de Amerikaanse stad Dallas in het geheim het leeuwendeel van de wereldvoorraad zilver op te kopen. Ze hadden zoveel zilver dat alle baren achter elkaar gelegd een 85 kilometer lange slang vormden. Hiermee dreven zij de zilverprijs op van 9 dollar naar 50 dollar per ounce (31,1 gram). Maar op ‘zilveren donderdag’, 27 maart 1980, kelderde de zilverprijs van 50 naar 10 dollar toen de Hunts door hun bank tot de orde werden geroepen.

De Hunts verloren 1,1 miljard dollar. ‘Ach, een miljard van nu is geen miljard van vroeger meer’, troostte Nelson Bunker Hunt zich. Hun verhaal vormde de inspiratie voor de meest succesvolle televisiesoap aller tijden: Dallas. 83 Miljoen Amerikanen keken naar de aflevering Who Shot JR?, meer dan dat jaar naar de stembus gingen voor de door Ronald Reagan gewonnen presidentsverkiezingen.

Behalve bron van inspiratie is manipulatie op de metalenmarkt inmiddels ook traditie.