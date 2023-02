Is de Ierse economie Europa’s hoop in bange dagen of een wondersprookje?

Het zakendistrict in het centrum van Dublin, in trek bij multinationals vanwege de lage bedrijfsbelasting in Ierland. Beeld AFP

De baas van de Ierse centrale bank zag zich zondag geroepen om voor volk en vaderland in de bres te springen. Nee, benadrukte gobharnóir Gabriel Makhlouf, de Ierse economische groei is echt niet te danken aan de lage Ierse belastingen waar Apple, Google en andere Amerikaanse firma’s de voorbije jaren op afkwamen als kinderen op een ijscokar. De opmars van de ‘Keltische Tijger’ is juist te danken aan ‘echte fabrieken met echte mensen’, zwoer Makhlouf.

De Keltische Tijger brult extra hard mee op het wereldtoneel sinds Ierland Europa bijna eigenhandig voor een recessie wist te behoeden. In het vierde kwartaal perste de eurozone er net een groei van 0,1 procent uit, terwijl de Europese Unie als geheel niet verder kwam dan 0,0 procent, meldde Eurostat vorige week. Het kwartaal ervoor was met een groei van 0,3 procent amper beter. Zonder Ierland zou Europa dus vrijwel zeker twee opeenvolgende kwartalen van krimp hebben moeten noteren, oftewel een recessie.

Ierse economie ‘curieus geval’

Over het werkelijkheidsgehalte van het Ierse succes woedt al jaren een pennestrijd in economenland. De Amerikaanse Nobelprijswinnaar Paul Krugman sprak enkele jaren geleden smalend van ‘Leprechaun-economie’ – een knipoog naar de in het groen gestoken kaboutertjes uit de Ierse folklore – nadat het Ierse bbp in 2015 met liefst 26 procent was gegroeid.

Die groei kwam niet door een plotse toename in de consumptie van Guinness of Ierse biefstukken, maar simpelweg doordat Apple en andere Amerikaanse bedrijven dat jaar massaal hun patenten, auteursrechten en andere intellectuele eigendommen naar Ierland verhuisden. Ierland heeft niet alleen een zeer lage bedrijfsbelasting van 12,5 procent – in Nederland is deze taks twee keer zo hoog – maar ook gunstige fiscale regels voor intellectueel eigendom. Dit is een belangrijke reden waarom het land zo geliefd is bij Amerikaanse multinationals als Facebook, Microsoft, PayPal en Pfizer.

De Ierse economie is zo’n curieus geval, zegt John FitzGerald, hoogleraar economie aan Trinity College in Dublin, dat het bruto binnenlands product (bbp) eigenlijk geen goede graadmeter is. ‘Neem bijvoorbeeld Apple. Europeanen die vorig jaar een iPhone kochten, hebben daarmee het Ierse bbp verhoogd. Want op papier zijn die iPhones Iers, ook al zijn ze bedacht in Californië en gemaakt in China. Het bbp van Ierland heeft daardoor een nogal kunstmatig karakter.’

Ook forse groei zonder Apple

Tegelijkertijd: ook als je de winsten van buitenlandse bedrijven buiten beschouwing laat, blijft er onder de streep nog altijd een forse groei over, constateert FitzGerald. Uit cijfers van de Ierse centrale bank blijkt de economie dan in 2022 bijna 6 procent te zijn gegroeid, ruim meer dan de verdienstelijke 4,4 procent bbp-groei van Nederland in het voorbije jaar.

‘Het interessante is niet dat het nu zo goed gaat, maar waarom Ierland het na de onafhankelijkheid in 1922 al die tijd zo slecht deed’, vindt FitzGerald. ‘Ons land is ongeschonden uit de Tweede Wereldoorlog gekomen, dus eigenlijk hadden wij een voorsprong op Nederland en de rest van Europa moeten hebben. Maar waar Noord-Europese landen na de oorlog hun onderwijs moderniseerden, bleven wij lange tijd achterlopen. Pas vanaf de jaren zeventig kwam er een kentering. Inmiddels behoren de Ieren tot de best opgeleide volkeren van de EU. Daar plukt onze economie de vruchten van.’

Het succes van de Keltische Tijger is zo groot – qua bbp per hoofd van de bevolking zijn de Ieren inmiddels twee keer zo rijk als de Britten – dat het ook de dikwijls oplaaiende discussie over een hereniging met Noord-Ierland in een ander daglicht zet, ziet FitzGerald. ‘Het probleem is dat Noord-Ierland niet dezelfde onderwijshervormingen heeft ondergaan als wij. De Noord-Ierse economie is daardoor veel minder productief. Bij een hereniging zouden de Ieren flink de portemonnee moeten trekken om Noord-Ierland op poten te krijgen, zoals de West-Duitsers overkwam na de Duitse eenwording.’