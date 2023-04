Is de flexibilisering nog wel te keren?

Het lijkt of het kabinet zich telkens verslikt in goede bedoelingen. Rutte IV bevecht zogezegd als een Don Quichot de windmolens om de polder te beschermen. Dat geldt ook voor de maatregelen om de flexibilisering op de arbeidsmarkt weer terug te dringen na die eerst te hebben bevorderd.

Ogenschijnlijk wordt daarmee de werknemers in Nederland een dienst bewezen. Die krijgen meer vastigheid en zekerheid. Maar het probleem is dat veel werknemers die vastigheid en zekerheid niet willen. Ze willen in deze krappe arbeidsmarkt vrijheid blijheid in plaats van opgesloten zitten in het keurslijf van een negen-tot-vijfbaantje. En hiermee valt hun wens samen met die van de werkgevers die in de door pandemie en andere onzekerheden geteisterde 24/7-economie steeds meer behoefte hebben aan een flexibele schil van snel inzetbare werknemers.

Minister Karien van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wil dit terugdringen: geen nulurencontracten (het oproepen van personeel voor wisselende uren) en draaideurconstructies (het telkens verlengen van tijdelijke contracten) meer en een verplichte verzekering van zzp’ers tegen arbeidsongeschiktheid. Het plan is tot stand gekomen na adviezen van commissies met wijze mensen en overleg met de polder.

Vooral de vakbonden zijn fel gekant tegen verdere flexibilisering. En dat is niet alleen omdat freelancers en zzp’ers zich zeer zelden aansluiten bij een bond, maar ook omdat ze minder verdienen dan mensen met een vaste baan en daardoor oneigenlijk concurreren. Sinds 2010 zouden flexwerkers voor bijna 50 miljard aan inkomsten misgelopen zijn, becijferde de FNV eerder.

Flexibilisering is voor de oudere generatie een 19de-eeuws schrikbeeld, waarbij werkgevers de arbeidersklasse op schandelijke wijze uitbuitten. Hier werd in de 20ste eeuw een mouw aangepast. De verzorgingsstaat met vaste uren – van negen tot vijf – een vrije zaterdag en zondag en twee weken vakantie boden werknemers zekerheid. Risico’s van ouderdom, ziekte, werkloosheid en arbeidsongeschiktheid werden met sociale wetgeving uitgesloten.



Maar de millennials van de 21ste eeuw zoeken zelf een balans tussen werk en privé. Op maandag en dinsdag bij de ene baas werken en vrijdag en zaterdag bij de andere omdat dit het beste is te combineren met het verzorgen van de kinderen of een hobby. Vooral in krappe sectoren waar met roosters wordt gewerkt, zoals in de kinderopvang, zorg en het onderwijs, geven mensen aan dat ze zelf over hun werktijden willen gaan.

Dat flexibilisering niet wordt opgedrongen door werkgevers, maar een eigen keuze is, blijkt wel uit de huidige ontwikkeling op de arbeidsmarkt. De vaste banen liggen voor het oprapen, maar de nieuwe generatie hapt niet toe. Het aantal werkgevers dat flexibele krachten in dienst heeft, is in tien jaar verdubbeld. Het aantal ondernemers is sinds 2008 gestegen van 1 miljoen tot 2,1 miljoen, waarvan 80 procent zzp’ers. Het aantal jongeren dat kiest voor een freelancebestaan groeit ieder jaar, het snelst zelfs bij de groep tot 19 jaar.

Regulering mag, maar terugdringen is een achterhoedegevecht. Tot nu toe is het flexwerken blijven groeien ondanks de tegenwerking van de polder en de goede bedoelingen van dit kabinet.