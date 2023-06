Is de digitale euro een soort revival van de chipknip?

Er zit al zo veel plastic in de knip dat onlangs op het station na een onhandige beweging bij het terugstoppen van de ov-chipkaart de hele stapel als een confettiregen neerdwarrelde.

De meeste kaarten kwamen terecht op het perron, maar enkele eindigden onbereikbaar op de rails een meter lager. Een dappere dodo keek om zich heen, sprong op het spoor en pakte de plastic kaarten (bonuskaart AH, museumjaarkaart, ANWB-lidmaatschapskaart) op, waarna hij weer lenig op het perron klom en die teruggaf. Voordat hij kon worden bedankt, was hij alweer vertrokken.

Binnenkort moet aan al dat plastic de betaalkaart voor de digitale euro worden toegevoegd. Of er moet een nieuwe app op de smartphone worden geïnstalleerd, hoewel op dat schermpje inmiddels ook een labyrint van vele pagina’s is ontstaan.

Het lijkt mij uitgesloten dat consumenten nog zitten te wachten op weer een nieuw betaalmiddel. Nu zien ze door de bomen het bos al niet meer. Omdat de banken vanwege de veiligheid steeds met nieuwe inlogmethoden komen om online te betalen, is het nu al problematisch om het allemaal bij te houden.

Voor het gemak hoeft het ook niet. Dankzij contactloos betalen en tikkies is het snel gepiept. Wie er een onbehaaglijk gevoel bij krijgt, kan nog altijd met ouderwetse bankbiljetten en munten betalen, zij het dat die vaker bij de supermarkten worden getankt dan bij geldautomaten die inmiddels even zeldzaam zijn als de postkoets.

Het is begrijpelijk dat overheden en centrale banken met argusogen kijken naar wat er allemaal gebeurt op de ongereguleerde cryptomarkten. Ze zijn opgeschrikt door de schandalen bij Binance en FTX. En nu willen ze een cryptomunt creëren waarop ze zelf vat hebben. In 2027 moet het dan mogelijk zijn om met digitale euro’s te betalen: online en offline. Het idee lijkt een beetje op de oude chipknip waarmee tussen 1996 en 2015 consumenten de mogelijkheid werd gegeven een maximumbedrag aan geld elektronisch op te slaan en te gebruiken om offline te betalen. Het werd geen succes.

In dat opzicht zijn ook cryptomunten geen succes. De bitcoin is niet zoals in 2009 werd bedoeld een betaalmiddel geworden, maar een oppot- of, eigenlijk, speculatiemiddel. Mensen kopen bitcoins in de hoop dat de waarde daarvan stijgt. Dat doen ze ook met huizen en goud, maar in huizen kan tenminste nog worden gewoond en met goud gepronkt. De bitcoin is volkomen nutteloos.

De reden van de introductie van de digitale euro in Europa en digitale dollar in de VS is dat de autoriteiten bang zijn dat het betaalsysteem in handen komt van enkele financiële giganten als Visa en Mastercard. Maar het is niet per se veiliger om uitgeleverd te zijn aan autoriteiten die onder politieke druk continu nieuw geld creëren. Hyperinflatie wordt niet gecreëerd door banken, maar door falende overheden en toezichthouders.

Als de kaarten in de toekomst opnieuw uit de knip schieten, hoop ik dat de museumjaarkaart (nog zonder foto zodat ook de buren die kunnen gebruiken) wordt opgeraapt voor de digitale eurokaart.