Is de Amsterdamse beurs geen plek meer voor bouwers en baggeraars?

Deze maand is een stukje Hollands Glorie met stille trom van de beurs verdwenen. Boskalis werd opgeslokt door investeerder HAL – het resultaat van de zak geld die de familie Van der Vorm in 1989 overhield aan de verkoop van rederij Holland-Amerika Lijn, aan de Amerikaanse cruisemaatschappij Carnival.

Het is een nieuw gevoelig verlies voor Euronext Amsterdam, nadat eerder luxaflexmaker Hunter Douglas het Damrak verliet. Boskalis is toch Nederlands trots – hightech in het kloten met boten, zoals de baggersector wel laatdunkend wordt genoemd. Het zijn mannen – en inmiddels ook misschien vrouwen – die hun geld verdienen aan boord van de snijkopzuigers – baggerschepen die de grond loswoelen, opzuigen en met drijvende pijpen ergens anders opspuiten – of sleephopperzuigers – schepen die de grond opzuigen en zelf in de laadruimte opslaan om weer ergens anders te lossen.

Voor Boskalis is het lucratief werk, maar ook financieel riskant. Er kan veel geld worden verdiend, maar ook verloren als zich onverwachte tegenvallers voordoen. Het is enorm kapitaalintensief. Baggeraars zijn niet alleen uitvoerders, maar ook integrated contractors die het ontwerp, de engineering, de inkoop en de constructie doen. Met Boskalis is, op BAM en Heijmans na, bijna de gehele aannemerij van de beurs verdwenen. Ballast Nedam is sinds 2015 in Turkse handen, VolkerWessels werd in 2020 door Reggeborgh van de beurs gehaald, de Hollandsche Beton Groep, NBM Amstelland en IBB Kondor waren eerder al overgenomen.

Begin jaren zeventig vormden de droge en natte aannemers een hoeksteen van de Nederlandse economie. Zij waren internationale paradepaardjes. Ze hadden vorm gegeven aan de wederopbouw. Ze hadden de polders in het IJsselmeer gecreëerd. Maar het belangrijkste visitekaartje waren toch de Deltawerken, het huzarenstukje van de waterbouw.

Nu Nederland af was, gingen ze naar het buitenland. Nederlandse aannemers stampten wereldwijd complete steden uit de grond, bouwden bruggen en dammen. Van de tropen tot de poolcirkel spoten ze land op voor luchthavens, containerhavens, industrie- en woongebieden. Toen na de eerste oliecrisis de Opec-landen werden overstroomd door dollars, stonden de Nederlandse aannemers vooraan om de infrastructuur in het Midden-Oosten te verbeteren.

Op de beurs vormen ze een eigen segment: Ballast-Nedam, HBG, Adriaan Volker, de Stevin Groep, IBB-Kondor, BAM en ook Bos & Kalis, zoals de naar de aartsvaders Pieter Bos en Wouter Kalis genoemde baggeraar uit Papendrecht begin jaren zeventig nog heette. De notering maakte het mogelijk om eigen vermogen aan te trekken voor steeds spectaculairdere projecten. Het ging vaak mis. Bouwers waren de hooligans onder de beursfondsen die regelmatig op het strafbankje zaten. Nogal eens vertilden ze zich, omdat ze niet goed calculeerden of in een of andere bananenrepubliek met smeergeld zouden werken.

Maar vaak lukte het ook weer uit een diep dal omhoog te klimmen. Of wierpen ze zich in elkaars armen als de nood te hoog werd. Geen sector kende zoveel overnamespeculaties. Euronext zal de hoogte- en dieptepunten van deze sector missen. De Nederlands bouwers willen niet meer afgerekend worden op de waan van de dag. Ze koesteren zich liever in de luwte.