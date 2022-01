Is de advocatuur de grote winnaar van het Voice-schandaal?

Pijnlijk gevolg van al die zaken over grensoverschrijdend gedrag is dat de advocaten aan de Amsterdamse Zuidas hier goud geld aan gaan verdienen en de overheid, in casu de belastingbetaler, op enorme kosten wordt gejaagd.

Want simpel zal het niet worden. Vrouwen – en misschien ook een enkele man – die verhaal willen halen vanwege seksuele intimidatie, zo niet aanranding of zelfs verkrachting, staan voor een bijna onmogelijke opdracht wettig en overtuigend bewijs te vinden. Als er geen berichtenverkeer is (appjes, e-mails of ouderwetse brieven) is het vrijwel niet te bewijzen. Het worden allemaal welles-nieteszaken, waar het Openbaar Ministerie (OM) geen kant mee op kan.

Op dit moment werken bij het OM vijfduizend mensen. Dat aantal zou moeten worden vervijfvoudigd om enigszins serieus alle zedenzaken uit het verleden te onderzoeken. En dan is de kans op succes nog heel gering. Probleem is dat het OM ook allang overbelast is. In de afgelopen tien jaar is er fors op bezuinigd. Dat het budget desondanks steeg van 500 naar 600 miljoen euro hangt samen met het feit dat Justitie ook allerlei taken erbij heeft gekregen. Formeel is het aantal strafzaken gedaald van 831 duizend in 2016 naar 688 duizend in 2020, maar dat hangt vooral samen met corona waardoor er minder inbraken waren en mensen met alcohol achter het stuur kropen.

Het aantal echt zware zaken die veel onderzoek vergen, stijgt. Op initiatief van Eerste Kamerlid Paul Rosenmöller (GroenLinks) verrichtte de Stichting Economisch Onderzoek (SEO) begin vorig jaar een studie naar de kosten van het Openbaar Ministerie vergeleken met die van de politie en de rechtspraak. Conclusie was: ‘In 2019 liepen de bezuinigingen op tot 111 miljoen euro. Dat is meer dan de politie en de rechtspraak. Daarnaast is er een groeiende zorgtaak binnen het strafrecht, mede door bezuinigingen op andere beleidsterreinen.’ Wat op de Jeugdzorg wordt bezuinigd, komt erbij het Openbaar Ministerie blijkbaar bij. Justitie moet ervoor zorgen dat de broertjes en zusjes van veelplegers niet ook voor de rechter komen.

Tussendoor moet Justitie ook al die zedenzaken gaan uitzoeken, waarbij de druk om met bewijzen te komen enorm hoog is. Tegenstanders zijn advocaten als Peter Plasman (Jeroen Rietbergen) en Bart Swiers (Ali B.) die alle ruimte krijgen om in de kletsprogramma’s hun cliënten vrij te pleiten. Het is een bijna ongelijke strijd. Tegenover vijfduizend mensen bij het Openbaar Ministerie staan in Nederland bijna 20 duizend advocaten. Dat is een verzevenvoudiging in veertig jaar, hetgeen op zich al een bewijs is voor de toenemende juridisering van de samenleving. De omzet van de Nederlandse advocatuur is 3 miljard euro, aldus de laatste cijfers van het CBS. Daar steken de 600 miljoen euro aan uitgaven voor het OM schril bij af.

Minister Yesilgöz van Justitie riep vrouwen naar aanleiding van het Voice-schaal op aangifte te doen, maar eigenlijk nodigt ze die uit voor een ongelijke strijd van een op vijf waarbij ze meestal het onderspit delven.