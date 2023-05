Is Darfur geen beter doel voor overheidsmiljarden dan Groningen?

In deze tijd van hernieuwd patriottisme is het bijna landverraad om alleen de suggestie te doen. Maar misschien zouden de miljarden die naar Groningen gaan beter deels in de Soedanese regio Darfur kunnen worden geïnvesteerd.

Dat is echt de slechtste plek ter wereld om geboren te worden. Ooit kwam Jan Pronk er nog weleens, maar sinds de 83-jarige voormalig minister voor Ontwikkelingssamenwerking achter de geraniums zit, heeft niemand het er meer over. Sinds zijn vertrek zijn ontwikkelingshulp en internationale solidariteit – behalve dan met politieke bondgenoten zoals Oekraïne – ongeveer afgeschaft.

Van de negen miljoen mensen in Darfur zijn er meer dan 300 duizend overleden door honger en oorlog en twee miljoen op de vlucht geslagen. Die maakten of maken vaak de barre tocht naar Tunesië of Libië om daar een poging te doen in gammele bootjes de Middellandse Zee over te steken in de hoop verder te kunnen reizen naar een oord als het Groningse Ter Apel.

Maar Darfur is ver weg. En cynici zullen meteen zeggen dat corrupte bestuurders mooi weer gaan spelen met het geld, hoewel de Chinezen die nu Afrika aan de leiband hebben, daar niet zoveel last van schijnen te hebben.

Nederland, dat economisch volledig afhankelijk is van de buitenwereld, kiest tegenwoordig exclusief voor het eigen leed. Bij verkiezingen scoren naar binnen gekeerde partijen als BBB, PVV, JA21 en FvD al jarenlang het best. Daarom moet alle hulp naar de Groningers, hoewel die het gemiddeld, zo niet allemaal, veel beter hebben dan de mensen in Darfur.

Natuurlijk hebben de randstedelingen een ereschuld aan de Groningers. De lasten van de gaswinning hebben de Groningers te lang moeten dragen, terwijl de lusten in de zakken van 17 miljoen Nederlanders zijn gevloeid. Die moeten dat terecht nu via de belastingen deels terugbetalen. Dat de verzakte woningen moeten worden opgeknapt en aardbevingsbestendig moeten worden gemaakt, staat vast. Dat moet worden gefinancierd door de NAM en de belastingbetaler via de overheid.

Daarnaast is er echter een miljardenbedrag – overigens lang niet zoveel als de 30 miljard die de Groningers hadden gewild – voor de ‘langdurige negatieve gevolgen voor de gezondheid, het welzijn en de cohesie’. Het psychische leed of de emotionele schade van de mensen moet worden gecompenseerd. Nu zijn er in Groningen relatief veel mensen met een laag inkomen.

Maar een deel van al die miljarden zal gaan naar Groningers die bij wijze van spreken ook al een tweede huis in Frankrijk en camper hebben. Uit schuldgevoel investeren in infrastructuur heeft in het verleden vaak geleid tot nutteloze projecten als ongebruikte vliegvelden en wegen die eindigen in het niets. Groningers hebben ook voordelen. De gemiddelde prijs van een eengezinswoning is daar volgens de Vereniging Eigen huis 342 duizend euro tegen 647 duizend in de provincie Utrecht.

Weinig Groningers zullen woningruil willen met Rotterdammers in Crooswijk, laat staan met mensen in Darfur. Maar een serieuze discussie is onmogelijk geworden nu Rutte c.s. door eerder dralen alleen nog maar in het boetekleed lopen. Wereldburgers die verder kijken dan de eigen grenzen zijn niet te benijden.