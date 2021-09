Is dankzij de welvaart de politiek sinds rampjaar 1672 ook fatsoenlijker geworden?

Wie naar de Kamerdebatten en kletsprogramma’s op televisie luistert, moet vermoeden dat Rutte en Kaag een keer door het rapaille uit de Tweede Kamer worden gesleurd. Ze zullen vervolgens worden geëxecuteerd en op het Groene Zoodje bij de Vijverberg aan de wipgalg ondersteboven worden opgehangen, opengereten en gecastreerd, waarna tenen, vingers, oren, neuzen, lippen, tongen en ingewanden worden weggesneden en aan de honden te eten worden gegeven.

Dit gebeurde tenminste met de gebroeders De Witt in het rampjaar 1672. Op dit moment lijkt het volk net zo redeloos, de regering net zo radeloos en het land net zo reddeloos. In 1672 raakte het land in oorlog met Frankrijk, Engeland en de bisdommen Münster en Keulen. Er is nu oorlog rond de klimaataanpak, de toeslagenaffaire, de huizencrisis en de coronamaatregelen. En er is geen kabinet meer te formeren dat het allemaal aanpakt. Het volk is zes maanden nadat er mocht worden gestemd alweer voor nieuwe verkiezingen. Gezien de opiniepeilingen van Ipsos wordt daarmee het paard achter de wagen gespannen. De VVD wordt iets groter, D66 blijft gelijk en het CDA wordt kleiner. En van de oppositie profiteert alleen de BoerBurgerBeweging (BBB) van Caroline van der Plas, hetgeen ook de oplossing niet is voor de muurvast zittende formatie.

In het rampjaar betekende de crisis het eind van het eerste stadhouderloze tijdperk en werd een Oranje aangeroepen om de boel te redden. Hij schopte het tot koning van Engeland. Van de huidige koning kan niet worden verwacht dat hij als stadhouder het volk tot rede brengt, met raad en daad regeert en het land redt, laat staan dat hij in de voetsporen van Elizabeth II treedt.

Maar misschien kan iemand als Pieter Omtzigt in de rol van stadhouder Willem III treden. Hij lijkt er het krediet voor te hebben, hoewel het veel gemakkelijker is om te roepen dat de bestuurscultuur moet veranderen, dan die te veranderen. Er wordt gezegd dat hij op 25 zetels zou staan, maar reken er maar op dat, als Omtzigt de lakens mag uitdelen, er binnen een maand later nog maar drie van over zijn. Tot het zover is, polariseert het land alleen nog maar verder: over het klimaat, de oplossing voor de gedupeerden van de toeslagenaffaire, het tekort aan huizen en het indammen van corona. En op een steeds vijandiger toon.

Misschien is het beter in de demissionaire periode van het kabinet ook geen algemene beschouwingen te voeren en de kletsshows van de publieke netten te verbannen. Het is de enige manier om te voorkomen dat het rapaille in het komend decennium het Tweede Kamergebouw bestormt. Wilders, die Rutte en Kaag als landverraders neersabelde en de huidige straffen vergeleek met een verblijf in een vijfsterrenhotel, en diens spindoctors van GeenStijl maken de geesten er rijp voor.

Sinds 1672 is het land een stuk welvarender geworden. Maar niet, als je naar de debatten luistert, vredelievender en fatsoenlijker.