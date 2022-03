Is brood van 5 euro even raar als benzine van 100 euro per liter?

Dat Rusland in een enkele generatie de grootste tarwe-exporteur in de wereld is geworden is een even bijzondere prestatie als dat Nederland binnen één generatie de grootste sinaasappelexporteur zou worden. In de armlastige jaren van de Sovjet-Unie was deze supermacht juist een van de grootste tarwe-importeurs in de wereld.

In 1985 – vlak voor perestrojka en glasnost – moest nog 47 miljoen ton graan worden geïmporteerd om de Sovjetbevolking te voeden. Het droeg bij aan de ineenstorting van het communistische systeem. In de Russische landbouw heeft de markteconomie na de omwenteling voor een mirakel gezorgd. Dat is te danken aan zowel de verbetering van de productie zelf, als aan de infrastructuur. Nu exporteert Rusland jaarlijks 35 miljoen ton tarwe, met name naar landen in het Midden-Oosten, Azië en Afrika.

Nederland importeert nauwelijks Russisch graan. Maar dat betekent niet dat er geen paniek zou zijn door de stijging van de tarweprijs na de inval van de Russen – nummer één op de ranglijst van tarwe-exporteurs – in Oekraïne, nummer vijf op die lijst. Maar deze paniek wordt nu wel erg uitvergroot. Sinds de Russische inval in Oekraïne is de prijs van een ton tarwe op de wereldmarkt gestegen van 287 naar 370 euro, een stijging van ruim 30 procent. Eén ton graan plus 600 liter water levert 1600 kilogram brooddeeg op. Daarvan kunnen rekening houdend met het bakverlies 1.740 broden worden gemaakt.

Als een ton tarwe 1.740 broden oplevert, zit in elk brood 21 eurocent aan tarwe. Bij een prijsstijging van tarwe van 30 procent zou de gemiddelde prijs van een brood hoogstens met 7 eurocent moeten stijgen. Natuurlijk zijn ook andere ingrediënten (zaden, pitten, suiker, enzymen) en kosten (energie, vervoer) van invloed op de broodprijs. En ook die stijgen, zodat het redelijk zou zijn als de kosten van een brood van 2 euro naar 2,10 en mogelijk zelfs 2,20 euro zouden gaan. Maar vorige week riepen bakkers in verschillende kranten dat de prijs van een brood direct wel boven de 5 euro zou kunnen komen. Dat de wereld gek is geworden is duidelijk, maar zo gek nog niet.

Voor een brood van 5 euro zou de prijs van een ton tarwe zou moeten vervijftigvoudigen. Die zou dan van 287 euro naar 14.350 euro per ton moet gaan. Een brood van 5 euro is even extreem als dat de prijs van 1 liter benzine door deze oorlog van 2 naar ruim 100 euro zou gaan.

Graan is het belangrijkste voedingsmiddel in de wereld. Daarom baart de prijsstijging zorgen. Niet zozeer voor de consumenten in het rijke Westen – die kunnen die prijsstijging van enkele dubbeltjes wel hebben – maar wel voor die in de armere landen die het van het Russische en Oekraïense graan moeten hebben. Dat zij minder enthousiast zullen zijn over een boycot van het Russische graan – of een blokkade van de betaalsystemen – is wel duidelijk.

Elke leider wil zijn volk hoe dan ook brood en spelen kunnen geven.