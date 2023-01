Is betutteling van de consument het enige redmiddel?

Wie in Nederland op zijn 55ste wordt onderbetaald, moet zich achter zijn oren krabben over wat hij of zij als baby, peuter en kleuter te eten heeft gekregen.

Dat blijkt uit onderzoek van de economen Paul Gertler en Tadeja Gracner naar de relatie van suikerverbruik op jonge leeftijd en hun inkomen vijftig jaar later. De hoeveelheid genuttigde zoetigheid in de luiertijd leidt niet alleen leidt tot gezondheidsproblemen zoals diabetes en artritis maar ook tot een minder goede studieresultaten en een lager inkomen in het werkzame leven.

De beide economen willen dat de overheid ingrijpt, vooral omdat aan veel drankjes voor kinderen tot vijf jaar suiker of suikerrijke producten worden toegevoegd. De marketing van bedrijven van suikerrijke producten moet aan banden worden gelegd. Eigenlijk willen ze dat suiker door de wetgever net zo wordt behandeld als tabak.

Het is door de klimaatverandering en explosief stijgende zorgkosten bijna onontkoombaar dat de overheden zich steeds meer met het consumptiegedrag van de mensen bemoeien. Vorig jaar werd Nieuw-Zeeland het allereerste land dat een belangrijke stap zette naar een totaalverbod op roken. Vanaf 2027 gaat de minimumleeftijd voor aankoop van tabak elk jaar met een jaar omhoog, zodat iedereen geboren op of na 1 januari 2009 nooit meer tabak zal kunnen kopen. Het kopen en drinken van alcohol is in bijna alle landen van de wereld beperkt tot boven een zekere leeftijd: 16, 18 of zelfs 21 jaar. En die leeftijd gaat steeds verder omhoog.

Ook de verkoop van suikerhoudende dranken is inmiddels op veel plekken, zoals in en om scholen, verboden. Verschillende landen hebben in de strijd tegen obesitas al een suikertaks ingevoerd op fris- en vruchtendranken. En er wordt ook al gefilosofeerd over een vleesverbod, hoewel het nog wel een tijd zal duren voordat alle wereldburgers verplicht vegetariërs zijn geworden.

De weerstand tegen de overheidsbetutteling zal de komende jaren groot worden. Maar nood breekt wetten. De kosten van klimaatverandering en zorg door vergrijzing zullen in de toekomst alleen nog beheersbaar zijn met een radicale gedragsverandering, zoals het minder eten van vlees. Er zal nooit meer dan een minderheid zijn – een kleine minderheid zelfs – die op eigen houtje het gedrag verandert. Het zal wettelijk afgedwongen moeten worden.

Verboden vormen de enige oplossing. En verboden die worden nageleefd, niet zoals dat van het vuurwerk op Oudejaarsavond. Het verder verhogen van prijzen van voedings- en genotsmiddelen die schadelijk worden geacht, werkt te langzaam. Volgend jaar zal de prijs van een pakje sigaretten naar meer dan tien euro stijgen. Staatssecretaris Maarten van Ooijen (Volksgezondheid) denkt zelfs aan een prijs van 30 tot 47 euro per pakje in 2040. Dat maakt sigaretten alleen nog toegankelijk voor een exclusieve groep van grootverdieners die het geluk moet hebben gehad tot het vijfde jaar nauwelijks suiker te hebben genuttigd.

Probleem is dat de rekening nu vooral wordt gelegd bij de jeugd met de zo kwetsbare hersenen. Het zou mooi zijn als de 55-jarigen die zich achter het oor krabben, enige solidariteit met hun kroost tonen.