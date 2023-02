Is belastingontwijking topsporters te vergoelijken?

Als een politicus, bankier of ceo de belasting ontwijkt, is het land te klein voor alle verontwaardiging. Maar als een topsporter dat doet, kraait er geen haan naar. Wie met zijn sport veel geld verdient, wijkt uit naar het dwergstaatje Monaco aan de Franse zuidkust, waar inkomsten- en vermogensbelasting even onbekend zijn als krokodillen en alligators in de Dommel.

Max Verstappen verdiende in 2022 ruim 50 miljoen euro. Als hij een mooie villa in Schin op Geul als officiële residentie had gekozen, zou hij over alle inkomsten boven de 70 duizend euro 49,5 procent inkomstenbelasting hebben moeten afdragen. Dat zou een kleine 25 miljoen euro zijn – voldoende om de opvang van duizend asielzoekers te bekostigen. Daarnaast zou hij in box 3 nog een enorm bedrag kwijt zijn als heffing over een vermogen dat door Quote wordt geschat op 120 miljoen. Maar hij zou niettemin een leven in weelde leiden. Hij zou meer geld hebben dan hij in een rijkeluisbestaan kan opmaken.

Hij steekt echter de overbodige tientallen miljoen euro’s ook in zijn eigen zak. Nou ja, de vastgoedbeleggers in Monaco profiteren er mede van, want een piepklein appartement kost daar al gauw 5 miljoen euro. En dat heb je nodig om er de verplichte drie maanden per jaar te kunnen verblijven.

Verstappen is niet uniek. De meeste andere F1-coureurs wonen er ook. Wie zich in de top-50 van de wereld tennist, wijkt uit naar Monaco. Ook voor wielrenners is het lucratief. Bauke Mollema die zaterdag lopend de Muur van Geraardsbergen opklom, woont volgens het verslag ook in Monaco.

Zelden zijn er topsporters die zeggen daar gewetensproblemen mee te hebben. De bewieroking ondermijnt de ethiek. Van buiten wil niemand aan hun heldenstatus tornen. Misschien moeten sommige media hun nek uitsteken en hiertegen in het geweer komen. De Volkskrant schreef er vijf jaar geleden een groot verhaal over, maar dat hielp niet. Max Verstappen kreeg afgelopen september gewoon de onderscheiding officier van Oranje- Nassau opgespeld door de minister, een lintje en ceremonie die door kleine belastingplichtigen zijn gefinancierd.

Mogelijk worden de topsporters een keer in verlegenheid gebracht, net zoals de topbestuurders van multinationale ondernemingen. Er is veel te doen rond de uitsluiting van Russische sporters die er weinig aan kunnen doen dat hun president een oorlog is begonnen. Maar andere sporters mogen de belasting ontwijken. Novak Djokovic zou niet de toegang tot Wimbledon of de US Open moeten worden ontzegd omdat hij een coronaprik weigert, maar omdat hij geen belasting wil betalen in zijn eigen land Servië. Tenslotte heeft hij ook van de faciliteiten en gemeenschapsvoorzieningen in dat land geprofiteerd in de opbouw naar zijn status van multimiljardair.

Ook sporters behoren in eigen land belasting te betalen. En anders zouden ze moeten worden uitgesloten van internationale wedstrijden. Drie maanden in Monaco wonen om niets aan de gemeenschap af te geven is minstens even kwalijk als toevallig te zijn geboren in een land dat tot pariastaat is uitgeroepen.

Topsporters zijn financieel gezien geen haar beter of slechter dan de haaien van de financiële wereld.