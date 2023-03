Is ‘America First’ van Joe Biden sluwer dan die van Donald Trump?

De overeenkomst is dat ze allebei hoogbejaard zijn. Het verschil is dat de ene wordt gezien als een ‘gevaarlijke narcist’ en de ander als een ‘empathische vredesapostel’. Maar het economische doel van de voormalige en mogelijk toekomstige Republikeinse president Donald Trump en die van de huidige Democratische president Joe Biden wijken niet zoveel van elkaar af. Het zijn allebei protectionisten die met een America First-beleid de economie van hun land proberen te redden.

Beiden worden gedreven door de angst dat het machtigste land ter wereld uiteindelijk een keer zal bezwijken onder de continue handels- en begrotingstekorten. In 2022 kwam het handelstekort van de VS uit op 948,1 miljard dollar, het hoogste in de geschiedenis. Tegelijkertijd bereikte het handelsoverschot van China een record van 879,1 miljard dollar.

Dat verschil tussen de twee grootste economieën moet op een gegeven moment de economische en vervolgens ook politieke en militaire wereldsuprematie van de VS ondermijnen. Trump zette in op een handelsoorlog. Hij stelde in 2018 en 2019 importtarieven van 15 tot 50 procent in op allerlei Chinese goederen: van speelgoed en sportschoenen tot smartphones en kleding.

China nam op zijn beurt destijds tegenmaatregelen door heffingen op Amerikaanse landbouwproducten en olie. Daarmee joeg Trump onder meer de Amerikaanse sojaboeren tegen zich in het harnas. Maar ook Amerikaanse consumenten werden getroffen doordat ze meer moesten betalen voor allerlei Chinese import. Trump bereikte er ook weinig mee. Hij schoot zichzelf min of meer in de voet, mogelijk een van de redenen dat hij niet werd herkozen.

Biden pakt het slimmer aan. Die kleedt de handelsoorlog in als politieke oorlog. Het gat op de handelsbalans moet worden gedicht met de dreiging dat het autocratische China in de toekomst de VS als militaire grootmacht zal overvleugelen. De Chinese vooruitgang moet worden beperkt en met name de ontwikkeling van hightech militaire apparatuur. Excuses daarvoor zijn de dreiging van China ten opzichte van Taiwan, de onderdrukking van minderheden in dat land en een gevreesd monsterverbond van de Chinezen met de Russen.

Tot nu toe werkt de strategie van Biden beter. Hij slaagt er zelfs in de Europeanen, die de VS nodig hebben vanwege de Russische dreiging, aan de handelsbeperkingen met China deel te laten nemen. Zo heeft hij Nederland kunnen overtuigen geen nieuwe generatie chipmachines meer aan China te leveren. En het lijkt erop dat hij nu Europa ook probeert te bewegen tot een boycot van het Chinese sociale netwerk TikTok. Reden is dat die data zou verzamelen van consumenten, terwijl de Amerikaanse sites Facebook en Google net zo goed de privacy schenden.

Dat hij de Europese landen voor zijn karretje weet te spannen is vooral wonderlijk, omdat hij de Europese bedrijven uitsluit van de steun voor de energietransitie in de VS. De Amerikanen willen niet alleen de technologische race met China in militaire technologie, maar ook met die in Europa met verduurzaming, winnen. Duidelijk is dat slechts één land recht heeft op de wereldsuprematie op elk terrein.

Dat is een land met een dikke tachtiger als leider.