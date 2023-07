Is afkijken bijna noodzakelijk kwaad voor accountants?

Mensen die afkijken zijn veelal niet de ijverigsten, maar vaak wel de slimsten. Ze schoppen het meestal ver in de samenleving, ook al omdat ze hebben bewezen goed te kunnen delegeren.

In dat opzicht zou Roger van Boxtel (ex-fractievoorzitter van D66, ex-minister, voormalig baas van Menzis en de NS) een ideale premier zijn. Misschien kan hij nog door de partijraad van D66 naar voren worden geschoven nu hij door accountantskantoor KPMG van zijn functie als president-commissaris is ontheven vanwege afkijken.

Op YouTube is een grappig filmpje te zien van Mr. Bean die zich in alle bochten wringt om bij zijn buurman af te kijken nadat hij is geschrokken van de examenvragen trigonometrie. Hij kruipt zelfs, na het laten vallen van zijn pen, onder de schoolbank nadat zijn mede-examinandus het vel met antwoorden aan de andere kant heeft gelegd.

In de accountancy is ‘afkijken’ schering en inslag geworden. Blijkbaar is het noodzakelijk om te kunnen slagen, want bij alle kantoren wordt het gedaan. Na de vele boekhoudschandalen bij bedrijven in de afgelopen twintig jaar (Enron, Ahold, Lehman, Wirecard) is er in de accountancy zo veel regulering bijgekomen dat geen accountant het nog kan overzien. Wie alle nieuwe boekhoud- en vooral ethische regels wil bijhouden, komt bijna niet meer aan zijn of haar eigenlijke werk toe. Dat KPMG nu in opspraak is geraakt, zal het bedrijf nauwelijks treffen. Want de situatie bij de andere Big Four-kantoren waarmee de markt is verdeeld, is niet beter.

De eisen die worden gesteld aan accountants zijn misschien te hoog. Niet alleen veranderen boekhoudregels sneller dan het weer, ook wordt verwacht dat accountants onfeilbaar zijn, en net zo heilig als de paus. En dat valt niet mee in een beroepsgroep die traditioneel twee petten draagt. Accountants hebben een publieke taak – ze moeten kijken of bedrijven niet sjoemelen met de boekhouding – maar worden betaald door de bedrijven die ze moeten controleren en die ze vaak ook adviseren.

Hoewel accountants vorstelijk verdienen – wie het tot partner schopt, krijgt al gauw een half miljoen euro per jaar – is er een enorm tekort. Sommige beursfondsen wijken al uit naar het buitenland voor de controles. De opleiding is voor de huidige generatie Z te lang en te uitputtend geworden. In deze tijd van emancipatie, waarbij beide partners een zorgplicht hebben en vrije tijd wordt gekoesterd, zijn werkweken van 60 uur niet meer zo cool. En jongeren hebben helemaal geen zin meer om tot hun 40ste jaar avond aan avond in een zolderkamertje te zitten ploeteren voor een papiertje, terwijl de rest van het gezin zijn eigen vertier heeft. De time squeeze die Van Boxtel noemde, geldt voor de hele beroepsgroep, die daardoor de neiging heeft om op andere manieren te zoeken naar de antwoorden op examenvragen. Er gaan nu al serieus stemmen op om de eisen te verlichten door een ‘grondige herziening van de huidige opleiding’.

Ook als beroepsgroep kun je soms beter de slimste dan de ijverigste zijn.