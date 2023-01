Invoering prijsplafond leidt tot chaos bij energieleveranciers

Een vrouw bekijkt haar energiekosten in een app op haar telefoon. Beeld ANP / Werry Crone

Onder meer de app van Eneco raakten de afgelopen dagen overbelast door hoge bezoekersaantallen. Klanten stonden soms een uur in de wachtrij. Ook telefonisch zijn de grote energiemaatschappijen moeilijk te bereiken. Klanten van Essent klagen op Twitter dat de verbinding automatisch wordt verbroken wegens de grote drukte. Vattenfall was tijdelijk niet meer bereikbaar op WhatsApp, vanwege een overbelaste server.

Een belangrijke reden voor de hoge bezoekersaantallen is het doorgeven van de meterstanden, aldus de energiemaatschappijen. Door de invoering van het prijsplafond hebben circa een miljoen huishoudens een oproep gekregen om hun meterstanden handmatig door te geven.

Het gaat om klanten met een oude meter of klanten die geen toestemming hebben verleend voor het uitlezen van hun slimme meter. Bij Vattenfall zijn dat er zo’n 400 duizend, ruim een kwart van hen gaf afgelopen weekend al gevolg aan de oproep. Helaas was de app daar niet op berekend, zegt een woordvoerder. ‘Daardoor nam ook de druk bij de klantenservice toe.’

Een groter probleem was misschien wel de verwarring over de energietarieven. Naast het prijsplafond zijn op 1 januari ook het btw-tarief en de energiebelasting verhoogd. Klanten willen weten wat dit betekent voor hun energierekening, zegt een woordvoerder van Eneco. In het online verbruiksoverzicht van de energieleveranciers wordt het prijsplafond nog niet meegerekend. Daardoor worden klanten geconfronteerd met veel hogere verbruikskosten dan ze uiteindelijk gaan betalen. Wat weer resulteert in bezorgde telefoontjes en boze reacties.

⁦@Eneco⁩ begrijp ik hiermee goed dat ik een jaar lang geen zicht heb op mijn werkelijke energiekosten? Gezien ik die pas weer eind 2023 krijg. Dit kan toch niet? pic.twitter.com/0U68Js5p9N — Kees Meerkerk (@KeesMeerkerk) 4 januari 2023

Eneco begrijpt de frustratie, maar benadrukt dat meer duidelijkheid geen optie was. ‘Het was heel hard werken om het prijsplafond überhaupt op tijd in te voeren, boven op de nieuwe belastingtarieven.’ De andere energiemaatschappijen beamen dat het een ‘pittige klus’ was om alles op tijd te regelen. ‘Zeker omdat we pas medio december meer duidelijkheid kregen over de voorwaarden van het kabinet’, meldt een woordvoerder van Essent.

Nu het invoeren van het prijsplafond achter de rug is, zeggen de energieleveranciers hard te werken aan meer duidelijkheid voor hun klanten. ‘We moeten nadenken over de beste manier om de impact van het prijsplafond aan klanten te laten zien’, zegt de Vattenfall-woordvoerder. Dat is volgens de zegsman complexer dan het lijkt, omdat het verbruiksplafond niet gelijk over het jaar verdeeld is en de jaarcontracten lang niet altijd gelijk lopen aan een kalenderjaar.

Online tool

Essent zegt klanten vanaf 12 januari meer duidelijkheid te geven, omdat het nieuwe termijnbedrag dan bij alle klanten bekend is. Daarin is het prijsplafond wél meegenomen. Ook Eneco en Vattenfall stellen dat alle klanten voor het eind van de maand hun nieuwe termijnbedrag kunnen inzien. Eneco bouwt daarnaast een online tool, die uiterlijk in februari gelanceerd wordt. Daarin kunnen de circa twee miljoen klanten straks zien hoeveel energie zij hebben verbruikt binnen het prijsplafond.

Hoewel de oplossingen nog even op zich laat wachten, is de grootste drukte bij de klantenservice alweer achter de rug. Bij de callcenters van Essent zijn meer mensen ingezet om grote aantallen wachtenden te voorkomen, en ook bij Vattenfall en Eneco wachten klanten ‘nog maar’ twintig minuten. ‘Beduidend minder dan afgelopen weekend’, aldus de Vattenfall-woordvoerder. Toch verwacht hij dat het de komende tijd relatief druk zal blijven. ‘Zeker als alle termijnbedragen en rekeningen straks binnendruppelen.’