Investeringsfonds HAL gaat overstag en verhoogt alsnog bod op Boskalis

Terwijl een kitesurfer zich uitleeft voor de kust van Wassenaar, voert op de achtergrond een sleephopperzuiger van Boskalis baggerwerkzaamheden uit. Beeld Getty

Het bestuur en de raad van commissarissen van Boskalis adviseren de aandeelhouders nu de bieding te aanvaarden, nadat topman Peter Berdowski een eerder bod van HAL ‘onvoldoende overtuigend’ had genoemd.

Vorige week meldde Berdowski tijdens een bijzondere aandeelhoudersvergadering op het hoofdkantoor in Papendrecht dat HAL ‘niet in beweging’ was te krijgen. De 64-jarige ceo erkende ruiterlijk zijn nederlaag. ‘Het was krabben aan een betonnen muur, tot bloedens toe. Het is niet mijn meest succesvolle onderhandeling geweest.’ Daarom besloot Boskalis het bod ‘neutraal’ voor te leggen aan de aandeelhouders.

HAL zat volgens Berdowski ‘aan de onderkant van de bandbreedte’, nadat onder meer de Rabobank had vastgesteld dat het aandeel Boskalis tussen 32 en 35 euro waard zou zijn. De animo was niet groot, volgens Berdowski schitterden de institutionele beleggers door afwezigheid. Bovendien presenteerde Boskalis een week eerder florissante halfjaarcijfers. Een aandeelhouder noemde het bod van HAL een ‘fooi voor Hollands glorie’.

Speciaal fonds

HAL is al sinds 1989 aandeelhouder van Boskalis en bezit met een speciaal fonds (Hyacinth) 55,6 procent van de aandelen. Wanneer het Rotterdamse fonds over 95 procent van de aandelen beschikt, kan het Boskalis volgens plan van de beurs halen. Nu HAL overstag gaat en de biedprijs verhoogt tot 33 euro – na aftrek van 50 cent dividend – spreekt Berdowski van ‘een fair bod’.

Berdowksi deed maandag een symbolische handreiking door samen met bestuurder Bart Heijermans hun belang van 125 duizend aandelen aan te melden. Ook als HAL op 85 procent van de aandelen uitkomt, mag het Boskalis vermoedelijk overnemen. ‘Boskalis zal meewerken aan herstructurering na het bod indien HAL tussen 85 en 95 procent van de aandelen verwerft.’

Berdowski liet de aandeelhouders weten dat de zelfstandigheid van het bedrijf binnen het nieuwe concern voor tenminste vier jaar is gegarandeerd en dat er niet wordt gesneden in het personeelsbestand. Namens de beleggersvereniging VEB uitte Jasper Jansen vorige week kritiek op de status van de minderheidsaandeelhouders. ‘Er is geen garantie dat ze niet worden uitgerookt, wanneer HAL 80 procent of meer van de aandelen verwerft.’