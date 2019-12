Inval bij Vattenfall in onderzoek naar misleidende verkoop

Een zeewindpark van Vattenfall, 70 kilometer ten westen van het Duitse eiland Sylt. Beeld epa

De inval is bij de afdeling Sales Force in Weesp, het kantoor voor commerciële activiteiten. Volgens de energiewoordvoerder van de ACM is de inval onderdeel van het onderzoek naar misleidende en opdringerige verkoop van energiecontracten.

Deze zomer werd bekend dat de ACM bezig was met een onderzoek naar deurverkoop. Omdat telefoonverkoop begin 2020 wordt beteugeld, vrezen deskundigen dat de energiemaatschappijen vaker langs de deuren zullen gaan. Consumenten die te maken kregen met agressieve werving of misleiding door verkopers van energiecontracten, worden opgeroepen door de ACM om zich te melden bij ConsuWijzer, het consumentenloket.

Goede weg

Een woordvoerder van Vattenfall stelt dat het verkoopproces en de afhandeling van binnenkomende klachten goed is georganiseerd. Het hoofdkantoor controleert de eigen verkopers en de externe partijen waar ze op exclusieve basis mee werken. ‘Dat neemt niet weg dat er terechte klachten kunnen zijn, maar we zien het aantal klachten afgelopen jaren dalen’, aldus de woordvoerder. ‘We hebben het gevoel dat we op de goede weg zijn en kijken met vertrouwen uit naar de uitkomst van het onderzoek.’

In de Tweede Kamer is eind november een motie aangenomen waarin men de regering verzoekt het toezicht op de energieverkoop aan de voordeur te verscherpen. Daarnaast moet het kabinet onderzoeken of een verbod op deurverkoop mogelijk is, of dat er colportagevrije zones ingesteld kunnen worden.