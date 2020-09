Internationaal onderzoek: Nederland is spil in witwassen Russische miljarden

ING Bank Slaski in Katowice

Dit blijkt uit staatsgeheime Amerikaanse documenten en meldingen van verdachte transacties, ingezien door het FD, Trouw en onderzoeksplatform Investico. De onthulling maakt deel uit van de zogeheten FinCen Files – het Amerikaanse nieuwsmedium Buzzfeed News kreeg duizenden documenten van de Amerikaanse antiwitwasautoriteit FinCen in handen en deelde die via het Internationaal Consortium voor Onderzoeksjournalisten (ICIJ) met vierhonderd journalisten in 88 landen.

De twee Nederlandse effectenhandelaren en ING Bank Slaski sluisden Russische roebels weg via zogeheten ‘spiegelhandel’, een wisseltruc waarmee dubieus geld via een carambole van aandelenaankopen en brievenbusfirma’s in belastingparadijzen kon worden witgewassen. Voor dergelijke ‘mirror trades’ kreeg Deutsche Bank in 2017 nog een boete van 630 miljoen dollar van Britse en Amerikaanse toezichthouders, omdat de bank al dan niet bewust aan deze handel had meegewerkt.

In een geheim rapport waarschuwde het Amerikaanse FinCen in 2017 voor het ‘Moscow Mirror Network’, opgezet om Russisch geld wit te wassen. Ook grote Amerikaanse banken trokken aan de bel bij de autoriteiten over deze dubieuze transacties, die deels via de Poolse ING-bankrekeningen liepen, zo blijkt uit het onderzoek van Trouw, FD en Investico. Twee ‘sleutelpartijen’ daarbij waren het Nederlandse Schildershoven en Tristane. Zij faciliteerden witwasserij door Russische effecten te slijten aan Deutsche Bank, Credit Suisse en andere banken. Alleen al in 2014 en 2015 maakten de twee Nederlandse effectenhandelaren ruim 675 miljoen dollar over aan twee offshorebedrijven die deel uitmaakten van het witwasnetwerk, zo blijkt uit het FinCen-rapport.

Noch ING, noch ING Bank Slaski wilde reageren tegenover Trouw en het FD. De banken zeggen niet op individuele gevallen te willen ingaan. Ook bestuurders en aandeelhouders van Schildershoven en Tristane wilden niet ingaan op hun rol in de spiegelhandel met Russische miljarden.

ING moest in Nederland in 2018 nog een boete van 775 miljoen euro betalen omdat de bank nalatig was geweest bij het voorkomen van witwassen. De boete betrof destijds vier witwaszaken die speelden van 2010 tot 2016. Om een slepende rechtszaak te voorkomen schikte ING voor 675 miljoen euro met Justitie, en betaalde daarbovenop nog eens 100 miljoen euro. Dit laatste bedrag was wat de bank zou hebben bespaard door jarenlang te weinig mankracht in te zetten op het controleren van verdachte klanten en geldstromen.