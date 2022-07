Inspectie dwingt supermarkten om statiegeld op blikjes te heffen

AMSTERDAM - De restanten van de Koningsnacht. Koningsdag in Amsterdam begint regenachtig. ANP EVERT ELZINGA Beeld ANP

Per 1 januari 2023 moeten Nederlanders hun blikjes kunnen inleveren en er 15 eurocent voor terugkrijgen. Het bedrijfsleven gaf in juni aan dat die datum te vroeg komt vanwege gebrek aan grondstoffen en personeel, maar de inspectie is daar ongevoelig voor. ‘We zien het niet naleven van de nieuwe wet op ons afkomen. Daar wil de ILT paal en perk aan stellen’, stelt Karen Visser, directeur toezicht en opsporing bij de inspectie. ‘Dat er statiegeld op blikjes komt, is niet nieuw.’

Weigeraars riskeren een boete die kan oplopen tot in totaal 28 miljoen euro. Dat bedrag kan later nog omhoog gaan. De dwangsom geldt voor het Afvalfonds Verpakkingen en zestien producenten en importeurs.

1 april in plaats van 1 januari

Het Afvalfonds Verpakkingen, waar de belangen van supermarkten en voedselproducenten in samenkomen, werkt aan een innamesysteem voor blikjes, maar heeft dat pas op 1 april 2023 in plaats van 1 januari gereed. ‘We willen handelen in de geest van de wet door het complete, robuuste en landelijk dekkend systeem dan klaar te hebben’, reageert het Afvalfonds op de dwangsom.

Door het innamesysteem pas op 1 april uit te rollen hoopt het Afvalfonds een aantal problemen te voorkomen. Bijvoorbeeld dat mensen geen statiegeld ontvangen op blikjes waar ze wel statiegeld voor betaalden.

Zwerfafval

Statiegeld op blikjes is een maatregel om het aandeel blik in zwerfafval te verminderen. ‘Het is voor de samenleving belangrijk dat blikjes nu ook gerecycled worden, zodat we zwerfvuil tegengaan en samen werken aan de circulaire economie’, verduidelijkt Visser. ‘Dat is een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid, dus ook voor de producenten en importeurs van blikjes, de supermarkten en het Afvalfonds.’

Het Afvalfonds zegt namens het bedrijfsleven ‘de regie te voeren’ richting de inspectie. De organisatie wil ook in gesprek met staatssecretaris van Infrastructuur en Transport Vivianne Heijnen.