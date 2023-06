Inkomensongelijkheid mannen en vrouwen laatste drie jaar onveranderd, concludeert loonstrookverwerker ADP

Meer dan 32 duizend werknemers verspreid over zeventien landen, waaronder Nederland, deden mee aan het onderzoek. Uit de studie blijkt dat mannen nog steeds meer salarisverhoging ontvangen. Mannen rekenen vaker dan vrouwen op promotie of een bonus. In 2022 steeg het loon van mannen met gemiddeld 4,99 procent, dat van vrouwen met 4,70 procent.

De ambitie om de loonkloof effectief te dichten, blijkt moeilijk verenigbaar met de praktijk. Slechts een kwart van de ondervraagden vindt dat de situatie de afgelopen jaren is verbeterd. Opmerkelijk is dat ontevredenheid bij mannen vooral te wijten aan onvoldoende uitdaging op het werk. Bij vrouwen is meer verantwoordelijkheid zonder loonsverhoging de voornaamste oorzaak. Meer dan de helft van de vrouwen voelt zich onderbetaald.

De loonkloof tussen man en vrouw in Nederland is groter dan in veel andere EU-landen. Nederlandse vrouwen verdienen gemiddeld ongeveer dertien procent minder, bleek uit cijfers van het Europees statistiekbureau Eurostat.

Dit voorjaar nam de EU een wet aan die transparantie over salarissen moet bevorderen. Bedrijven moeten voortaan looninformatie openbaar maken. Indien het verschil tussen mannen en vrouwen groter is dan vijf procent, moeten zij dit corrigeren.

De nieuwe maatregelen verplichten werkgevers ook een beginsalaris of de loonschaal voor het sollicitatie­gesprek kenbaar te maken. Daarnaast mogen werkgevers niet meer vragen naar het eerdere loon van sollicitanten. Wanneer de wet precies ingaat is nog onduidelijk.

De loonkloof is deels verklaarbaar omdat mannen vaker leidinggevende functies bekleden. Die banen betalen over het algemeen beter. Daarnaast werken meer vrouwen parttime met een uurloon dat lager is in vergelijking met een voltijdbaan.

Desondanks laten de gecorrigeerde cijfers zien dat vrouwen tot vijf procent minder verdienen, blijkt uit onderzoek van vacaturebank Intermediair en Nyenrode Business Universiteit.

In 2022 schikte webwinkel Wehkamp met een vrouwelijke oud-werknemer. Zij verdiende een jaar lang 1.000 euro minder per maand dan een mannelijke collega die hetzelfde werk deed. Wehkamp compenseerde haar met een bedrag van 113 duizend euro.