Inkomen Nederlandse boer loopt iets terug, maar varkenshouders profiteren van varkenspest in China

Varkensboeren profiteerden in 2019 van een prijsstijging op hun vlees van 26 procent. Beeld ANP

Dit blijkt uit een eerste raming van de landbouwinkomsten voor Nederlandse boeren over het jaar 2019, uitgevoerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en Wageningen University. Voor de hele sector steeg het totale inkomen met 4 procent, maar door inflatie en een toename in het aantal arbeidskrachten keek de gemiddelde boer in 2019 toch tegen een inkomensdaling aan (min 1,3 procent).

De lichte terugval is voor veel boeren niet direct dramatisch, blijkt uit twee andere statistieken die het CBS bijhoudt. Op het hoogtepunt van de boerenprotesten wees CBS-hoofdeconoom Peter Hein van Mulligen er dan ook op dat boeren compassie verdienen, maar gelet op hun vermogenspositie en besteedbaar inkomen niet per se vanwege een beroerde financiële situatie.

‘18 procent van de boeren is miljonair’, twitterde hij op 1 oktober, de avond dat de boeren onderweg naar huis waren vanaf het Haagse Malieveld. Ter vergelijking: ‘Van alle werkenden is 1,5 procent miljonair.’ En over de inkomensverschillen: ‘Het gemiddelde besteedbaar inkomen van een boer komt op 42 duizend euro, terwijl de gemiddelde werkende het moet doen met 34 duizend euro.’

Varkensboeren

Varkensboeren, die historisch gezien zeer wisselvallige jaren kennen, profiteerden in 2019 van een prijsstijging op hun vlees van 26 procent. Nu profiteren ze nog van de Afrikaanse varkenspest, maar de angst is ook dat die hier gaat toeslaan. Besmette zwijnen zijn al gesignaleerd in België, waardoor de varkensvleesprijs daar al lager ligt.

Behalve varkensboeren, hadden ook glastuinbouwers een goed jaar. Gemiddeld steeg de afzetprijs voor kasgroenten met 10 procent, met tomaten en paprika’s als uitschieters. De akkerbouw in de buitenlucht is niet overal florissant. ‘Daar zijn de pieken en dalen uit het droge jaar 2018 weer platgeslagen’, zegt CBS-landbouweconoom Cor Pierik. Zo daalde de prijs voor aardappelen en steeg die voor suikerbieten. Door internationale concurrentie daalde de afzetprijs voor fruit met 20 procent, met name appels en peren waren goedkoop.

De werkgelegenheid in de plantaardige sector steeg in de laatste 2 jaar het hardst met ruim 8.000 banen. Van alle benodigde extra arbeid in de landbouw vond 88 procent werk in met name kassen en boomteelt. Door onder meer strengere fosfaatregels daalde de productie van rundvlees en melk. Ook de pluimveesector en de productie van eieren liepen terug.