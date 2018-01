Inhaalslag vrouwelijke 40-plussers met werk stokt

Het CBS-onderzoek wijst uit dat het aantal mannelijke 40-plussers dat als zzp'er werkt, is verdubbeld naar 14 procent, in vijf generaties (de oudste is de groep geboren in 1945-1949 en de jongste lichting wordt gevormd door de groep die is geboren in 1965-1969). Die stijging in werken-zonder-baas hangt volgens de onderzoekers samen met de financiële crisis van 2008.



Onder vrouwelijke veertigers is het patroon andersom: van de recentere generaties had een groter deel een vaste baan en een klein deel een flexibel contract. Van de werkzame mannen had 71 procent mannen een vaste aanstelling tegen 73 procent van de vrouwen.'Dit is deels toe te schrijven aan de sterkere toename van het aandeel hoogopgeleiden onder vrouwen dan onder mannen', concludeert het CBS. 'Hoogopgeleiden hebben vaker een vast contract dan de middelbaar- en laagopgeleiden.'